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配合鐵路高架工程施工 嘉市北興陸橋本月底4天夜間全線封閉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
配合嘉市鐵路高架化施工需要，維護用路人行車安全，北興陸橋28日起至31日，夜間9時到隔天清晨6時全線封閉，圖為5月封閉情形。圖／嘉市府提供
配合嘉市鐵路高架化施工需要，維護用路人行車安全，北興陸橋28日起至31日，夜間9時到隔天清晨6時全線封閉，圖為5月封閉情形。圖／嘉市府提供

配合嘉市鐵路高架化施工需要，維護用路人行車安全，北興陸橋28日起至31日，夜間9時到隔天清晨6時全線封閉，進行跨越北興陸橋鐵路高架橋預鑄護欄維修走道澆置作業，請市民及旅客及早改道。

市府交通處表示，北興陸橋為配合市區鐵路高架化施工需要，已採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施：

限高維持4.6公尺：施工期間期間陸橋路面至高架橋橋梁模塊拆除後，底部高度為4.6公尺，超過4.6公尺的大型車輛請提早改行鄰近的嘉雄陸橋等替代路線通行。

夜間封閉陸橋措施：考量施工風險暨民眾行車安全，本次施工定28日到31日夜間9時至隔天6時，全線封閉陸橋，用路人請遵守現場義警交人員指揮及相關交通導引牌行駛，並請該時段往返該陸橋駕駛人提早改行鄰近之嘉雄陸橋等替代路線通行。

交通處提醒用路人，呼籲超過限高大型車輛應提早改道，以維持施工中跨越橋體安全，並維持交通順暢，減輕施工交通衝擊，鐵路高架化施工過程不可避免造成市民朋友不便之處，敬請體諒，並繼續支持嘉義市重大交通建設。

配合嘉市鐵路高架化施工需要，維護用路人行車安全，北興陸橋28日起至31日，夜間9時到隔天清晨6時全線封閉。記者魯永明／翻攝
配合嘉市鐵路高架化施工需要，維護用路人行車安全，北興陸橋28日起至31日，夜間9時到隔天清晨6時全線封閉。記者魯永明／翻攝

高架橋 鐵路高架化

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