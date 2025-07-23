台灣黑龍江 二仁溪拚清除2萬噸殘餘廢棄物

二仁溪曾因汙染嚴重而有「台灣黑龍江」之稱，環境部表示，行政院已核定「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，總計13.6億元，目標在2028年前，將河道內殘餘約2萬公噸廢棄物全數清除。

二仁溪為台南與高雄的界河，早期溪水清澈，但在1960年代，回收貴重金屬技術出現後，各家戶均可見回收廢五金景象，由於拆解廢五金須使用酸性化學物質，當時使用過的廢液直接排放到二仁溪中，導致河水變得又紅又黑，因此遭諷刺為「台灣版黑龍江」，是全世界重金屬汙染最嚴重的河川之一。

環境部環境管理署表示，二仁溪的汙染源於早年非法廢五金拆解與大量廢棄物傾倒，導致河道堆積有害物質，影響周邊居民健康與生態環境，目前整治已獲得初步成效，本次第二期計畫期程為4年，目標在2028年以前清理河道內殘餘約2萬公噸廢棄物。

台南市府表示，二仁溪汙染程度從100%重度汙染，降至2024年的21.5%，但仍有部分河段殘留事業廢棄物與有害汙染物，第二期清理專案，將鎖定流域內台南、高雄尚未處理的4處場址，預計清理約2.2萬公噸廢棄物，導入先進篩分技術進行汙染物分類處理，降低清理成本、減少環境衝擊。

環境管理署表示，考量部分清理場址靠近出海口、橋梁等處，將與各機關加強橫向聯繫協調，確保清理作業符合規範，並設立完善監控機制與緊急應變方案，避免二次汙染，同時因應汛期、颱風等帶來的風險。