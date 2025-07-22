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台電員工拔管器捐 父：永遠以你為榮

聯合報／ 記者萬于甄魯永明李宗祐／連線報導
台電員工李元瀚遺體昨繞行台電嘉義區處最後巡禮，台電董事長曾文生（左一）率隊敬禮致意。 記者李宗祐／攝影
台電員工李元瀚遺體昨繞行台電嘉義區處最後巡禮，台電董事長曾文生（左一）率隊敬禮致意。 記者李宗祐／攝影

卅六歲台電員工李元瀚，八天前在嘉義縣義竹鄉修復電力時遭高壓電擊，連日來靠著葉克膜續命，未有起色，家屬決定拔管並捐贈器官，讓他好好離開，昨早約七時廿分宣告死亡。「我們選擇讓他保有最後的光榮與尊嚴，在愛中平靜地離去。」李父昨最後喊話「爸爸永遠以你為榮」。

李元瀚遺體昨從奇美醫院柳營分院出發，沿途工程車、吊臂車、昇空車列隊送行，返回嘉義住處後，再前往他的服務單位台電嘉義區處配電中心，入內繞行最後告別。台電董事長曾文生率全體同仁列隊以舉手禮致意，連喊三聲「浩克（李元瀚外號）工作結束，一路好走」，有同事悲傷到泣不成聲，要靠旁人攙扶安撫情緒。

柳營奇美醫院加護醫學科主治醫師劉浩熏說，李元瀚送到院時是無生命跡象狀態，搶救後有恢復微弱的自發性心跳，但經一周極力搶救，全身主要器官仍呈現重度衰竭，臨床判斷不可逆。

「看著孩子受苦，真的不忍心再用這些高端維生系統，勉強撐著他的生命。」李元瀚父親說，各界對於元瀚的祈福與集氣，都是給予他們莫大的安慰與鼓勵，只希望元瀚能好好、平靜走完人生最後一段路。

李父哽咽地說，這場突如其來的意外，讓家人痛徹心扉，但也有幸「我們能選擇讓他保有最後的光榮與尊嚴，在愛中平靜離去」，家人決定捐贈元瀚的器官，讓他能遺愛人間。經醫師評估，李元瀚捐贈眼角膜、皮膚等組織器官。

據了解，李元瀚左手因高壓電擊造成嚴重碳化與缺損，柳營奇美醫院特別商請醫院3Ｄ義肢業者，緊急製作擬真義肢，讓他以完整體態離世。

檢警相驗認定，李元瀚因高壓電擊，有多處高壓電傷、雙上肢及前胸壁燒燙傷、橫紋肌溶解症併急性腎衰竭，最終因缺氧性腦病變死亡，為意外事故。

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