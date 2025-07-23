雲林縣府培養師資 教長者上網

雲林65歲以上長者上網率34.3%，逾6成不上網，大埤、元長、水林等高齡化地區亟需更強的數位支持系統，縣府為此啟動「縮短數位落差數位學習計畫」，將從社區、長照據點等培養150名種子師資，深入社區協助長者跨越數位技術門檻。

雲縣府計畫處長李明岳說，獨居長者可能無人教導使用網路，加上用網路須付費，都會成為長者進入數位化的門檻，因此縣府除有種子教師深入社區教學，也提供700台網路資費已付費的平板，供社區民眾借回家練習使用。

縣府近年以智慧城市、跨域論壇到建立AI應用能力等數位基礎建設，去年躋身「ICF全球智慧城市TOP7」，雖65歲以上長者的上網率已從30.5%成長至34.3%，仍有超過6成長者不上網。

縣府與中華電信及虎尾科技大學共同合作，開辦為期2天的數位學習計畫，學習對象有農會班長、工會幹部、老人會理事長、總幹事、社區理事長以及樂齡集會中心執行長等共150人，昨首度上課，未來將由種子教師深入社區教學。

李明岳指出，種子師資班課程涵蓋教育、社福、醫療、農業、勞動與家庭等，從手機與平板操作、行動支付、防詐騙，到健康平台、智慧福利、勞保E化、交通數位工具應有盡有，包含農業與災損通報、雲林幣等縣府各局處攸關鄉親權益福利的19個App，都會讓種子教師帶到社區教長者使用。

縣長張麗善說，希望透過種子教師擴及到每一個社區，協助更多長者跨越數位技術門檻，並能夠就近就地使用電腦或平板。