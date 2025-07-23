聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣府培養師資 教長者上網

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲縣府昨啟動「縮短數位落差數位學習計畫」，縣長張麗善（右一）當場教導志工下載App。記者陳雅玲／攝影
雲縣府昨啟動「縮短數位落差數位學習計畫」，縣長張麗善（右一）當場教導志工下載App。記者陳雅玲／攝影

雲林65歲以上長者上網率34.3%，逾6成不上網，大埤、元長、水林等高齡化地區亟需更強的數位支持系統，縣府為此啟動「縮短數位落差數位學習計畫」，將從社區、長照據點等培養150名種子師資，深入社區協助長者跨越數位技術門檻。

雲縣府計畫處長李明岳說，獨居長者可能無人教導使用網路，加上用網路須付費，都會成為長者進入數位化的門檻，因此縣府除有種子教師深入社區教學，也提供700台網路資費已付費的平板，供社區民眾借回家練習使用。

縣府近年以智慧城市、跨域論壇到建立AI應用能力等數位基礎建設，去年躋身「ICF全球智慧城市TOP7」，雖65歲以上長者的上網率已從30.5%成長至34.3%，仍有超過6成長者不上網。

縣府與中華電信及虎尾科技大學共同合作，開辦為期2天的數位學習計畫，學習對象有農會班長、工會幹部、老人會理事長、總幹事、社區理事長以及樂齡集會中心執行長等共150人，昨首度上課，未來將由種子教師深入社區教學。

李明岳指出，種子師資班課程涵蓋教育、社福、醫療、農業、勞動與家庭等，從手機與平板操作、行動支付、防詐騙，到健康平台、智慧福利、勞保E化、交通數位工具應有盡有，包含農業與災損通報、雲林幣等縣府各局處攸關鄉親權益福利的19個App，都會讓種子教師帶到社區教長者使用。

縣長張麗善說，希望透過種子教師擴及到每一個社區，協助更多長者跨越數位技術門檻，並能夠就近就地使用電腦或平板。

APP 雲林 社福 張麗善 數位學習 行動支付

延伸閱讀

雲林逾6成長輩不上網 縣府出招幫長輩跟上時代

彰化縣社區治安評鑑18連霸 縣府這麼報答守望相助隊

蒙古受扶助兒童來台參訪 最想看大海跟動物園

觀旅局助攻 桃園溪海旅遊產業捷運軸帶表現跨3區亮點

相關新聞

台灣黑龍江 二仁溪拚清除2萬噸殘餘廢棄物

二仁溪曾因汙染嚴重而有「台灣黑龍江」之稱，環境部表示，行政院已核定「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，總計13.6億...

台南七股海水倒灌淹進鹽田、道路 居民憂滅村

台南七股潟湖外的沙洲長年遭侵蝕、屢次颱風更沖出缺口，削弱沿海村落的屏障，海水更容易倒灌，丹娜絲颱風登陸當天，七股更測得5...

雲林縣府培養師資 教長者上網

雲林65歲以上長者上網率34.3%，逾6成不上網，大埤、元長、水林等高齡化地區亟需更強的數位支持系統，縣府為此啟動「縮短...

台電員工李元瀚殉職 檢察長：堅守岡位無私奉獻令人感佩

嘉義地區因風災導致多處電力中斷，台電員工李元瀚搶修電力時，不幸觸電重傷，送醫後仰賴葉克膜維持生命，家屬不忍他承受更多痛苦...

南市4區長宣誓就職 黃偉哲勉：救災前線指揮官責任重大

台南市柳營區、左鎮區、關廟區及安定區等4區區長今宣誓就職，市長黃偉哲擔任監誓人，期許新上任區長能延續過去區長的發展基礎，...

台南1丹丹漢堡30年老店將搬家 新位置曝光在地人搖頭：難停車

聊到南部早餐店許多人都會馬上喊「丹丹漢堡」，丹丹漢堡亦有「速食南霸天」的美稱，讓許多觀光客讚不絕口。臉書粉專「台南式Tainan Style」近日卻發文分享，台南一家擁有30年歷史的丹丹漢堡即將搬家，消息一出許多在地人搖頭「更不好停車」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。