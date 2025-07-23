台南七股海水倒灌淹進鹽田、道路 居民憂滅村

台南七股潟湖外的沙洲長年遭侵蝕、屢次颱風更沖出缺口，削弱沿海村落的屏障，海水更容易倒灌，丹娜絲颱風登陸當天，七股更測得5.7公尺浪高，堤防也受損、導致潰決；昨起又適逢年度大潮，海水持續灌入村落與周邊鹽田，居民直呼「憂心滅村」。

內政部、經濟部等單位昨會勘，現場達成結論，南市府將以最快速度將改善計畫報送中央，沙洲復育分為短、中、長3階段，短期以「自然NbS（自然為本解決方案）工法」今年就可以開始施作，中長期海閘門及離岸堤，水利署、南市府委外盡速完成水工模型試驗，另，大寮排水整治包含防潮閘門及滯洪池納入下期計畫，力求明年就開始動工，短期自然工法和大寮排水整治兩項計畫預計總經費17.6億元。

七股區鹽埕里靠海、緊鄰潟湖，里長謝勝江說，七股堤防潰決，加上大寮排水倒灌，海水已逼近村落邊緣，周邊鹽田水位達到滿水狀態，道路遭淹沒，村民日夜提心吊膽，水利單位搶修，初步估計兩周才能補上缺口。同樣臨海的西寮里，也因沙洲被大浪衝出缺口，海水倒灌險些滅村。

里長們要求，當地大寮排水堤防目前還是土堤，應全改為混凝土堤來加強防護，否則海水再倒灌進來，會造成全面性災情。

內政部國家公園署、經濟部水利署、行政院公共工程委員會及市府官員昨到鹽埕里一帶會勘，立委林俊憲、郭國文直指，「颱風走了，危機還沒解除」，丹娜絲暴露七股潟湖沙洲復育成效不足問題，而沙洲本應是天然防線，一旦破口未能補足，將導致海水直撲村落。兩人也說，經濟部水利署早在2020年6月公告台南市一級海岸防護計畫，5年過去，沙洲只有不斷流失，應依此計畫盡快規畫並啟動沙洲復育，以及大寮排水整治的短、中、長期工程，各單位須整合資源、共同面對。

由於22日起適逢年度大潮，市府表示，近期緊急完成七股區西寮社區、將軍區青鯤鯓社區合計1千公尺防洪牆緊急加高工程，減少暴潮影響，另，安平區運河及北門區永隆溝社區等感潮段目前都無積淹水情形。