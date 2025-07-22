日本眾議員拜會黃偉哲 討論台日防災合作等議題
日本眾議員田嶋要等人今天拜會台南市長黃偉哲，就天災應變、永續能源、台日防災合作等議題交換意見。
台南市政府今晚發布新聞稿指出，日本眾議員田嶋要、阿部知子、山崎誠、齋藤裕喜等一行6人拜會黃偉哲，黃偉哲則相贈八田米禮盒，紀念台日互助友好情誼。
黃偉哲先對日本各界關懷颱風丹娜絲災情及捐款致謝，也說明台南災損及重建進展；黃偉哲表示，風災雖造成台南市民生活和產業巨大衝擊，但目前逐步恢復中，且持續復原工作，儘快讓災民回復生活。
田嶋要則代表日本慰問台南災情，也希望未來雙方在天然災害應變、永續能源等領域攜手合作，共建更具韌性家園。
市府表示，田嶋要已當選8屆日本眾議員，並擔任眾議院核能問題調查特別委員會第一理事、經濟產業委員會委員及立憲民主黨影子內閣經濟產業大臣；此次訪台主要是考察台灣光電推動。
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