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台電員工李元瀚殉職 檢察長：堅守岡位無私奉獻令人感佩

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左）偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村（左二）、地檢署書記官長吳國安（右）等人向家屬致意表達哀悼與關懷。記者李宗祐／翻攝
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左）偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村（左二）、地檢署書記官長吳國安（右）等人向家屬致意表達哀悼與關懷。記者李宗祐／翻攝

嘉義地區因風災導致多處電力中斷，台電員工李元瀚搶修電力時，不幸觸電重傷，送醫後仰賴葉克膜維持生命，家屬不忍他承受更多痛苦，終止治療並捐贈器官遺愛人間。嘉義地檢署檢察長蔡宗熙偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村、地檢署書記官長吳國安及犯保協會同仁，前往嘉義市立殯儀館向家屬致意，表達最深切的哀悼與關懷。

今天下午檢察長蔡宗熙代表法務部長鄭銘謙、犯保協會董事長張斗輝轉達對李員英勇付出的高度肯定與敬意。蔡宗熙表示，李員在颱風災害仍持續的情況下，堅守崗位、冒險搶修，為受災戶恢復電力，展現無私奉獻的精神，他的勇氣與付出令人無比敬佩。

蔡宗熙向家屬表示，未來在相關案件程序、犯罪被害補償金申請、家庭重建及生活支持等方面有任何需要，犯保協會都將持續提供協助與陪伴。

主委林文村也向家屬表達感佩之情，他表示，在災難來臨之際，李員仍不顧自身安危，為社會發光發熱，他的精神令人動容。相信社會各界也都會銘記他對社會的無私奉獻。

這場風災雖帶來損失，但李元瀚的勇敢與善行，將化為社會共同記憶中的一道光，照亮人心。願逝者安息，家屬節哀保重，社會也將持續以實際行動支持與陪伴每一名在風災中挺身而出的英雄家庭。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左二）偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村（左一）及犯保協會同仁向家屬致意。記者李宗祐／翻攝
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左二）偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村（左一）及犯保協會同仁向家屬致意。記者李宗祐／翻攝
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（右）偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村（右二）關懷李員家屬。記者李宗祐／翻攝
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（右）偕同犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村（右二）關懷李員家屬。記者李宗祐／翻攝

嘉義 台電

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