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嘉縣珍愛生命網發揮功能 農藥行老闆成功挽救一命

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義衛生局打造自殺防治網絡，聯手各類業者共築「珍愛生命服務網」，日前舉辦114年度農藥管理人員複訓，竹崎1家農藥行老闆分享自身經驗，拒賣農藥挽救1名老太太的生命。

衛生局今天發布新聞稿表示，嘉義縣定期召開網絡單位合作會議，針對醫療、警消、民政村里幹事、社政、教育及農藥商賣場人員辦理訓練，強化自殺通報責任與敏感度，以「關懷、篩檢、通報、介入」4機制共築「珍愛生命服務網」。

衛生局表示，日前舉辦114年度農藥管理人員複訓，竹崎農藥商在課程中分享自身經驗，敘述1名老太太因與家人相處不和，一時想不開而前來購買農藥，他給予關懷並拒賣農藥，成功救人一命。

衛生局長趙紋華說，隨著年齡上升，自殺死亡率有增高趨勢，自殺由多重因素造成，包含生理、心理、社會及經濟文化環境等互動結果，因此防治工作是跨領域與跨團隊的巨大工程。若第一線從業人員保持敏感度與回應能力，就能在民眾出現危機徵兆時介入，避免憾事發生，守住更多生命。

衛生局強調，當親朋好友心情低落或受情緒困擾時，應主動協助發揮守門人的角色「一問二應三轉介」，可轉介至衛生福利部24小時免付費安心專線1925或嘉義縣社區心理衛生中心諮詢專線05-3621150。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義 衛生局

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