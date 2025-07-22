南市4區長宣誓就職 黃偉哲勉：救災前線指揮官責任重大

台南市柳營區、左鎮區、關廟區及安定區等4區區長今宣誓就職，市長黃偉哲擔任監誓人，期許新上任區長能延續過去區長的發展基礎，到任後勇於承擔責任、積極任事，傾聽民意及掌握民眾需求，並且跟里長、議員之間能夠有充分的行政協調溝通，讓區政與市政密切結合。

黃偉哲表示，區長是政府機關面對行政區域的第一線，也是救災搶災前線的指揮官，可謂是責任重大。黃偉哲期許新任區長持續扮演市府與市民之間的溝通橋樑，積極推動各項服務品質提升，讓民眾感受到市政溫度與效率。

民政局說明，因應原柳營區、左鎮區及關廟區長退休及原安定區長調職所遺職缺，予以補實，連動調整1位區長職務，另有1位副區長、1位主任秘書及1位科長調陞區長。