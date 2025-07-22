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南市4區長宣誓就職 黃偉哲勉：救災前線指揮官責任重大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
柳營區長劉發仲（右一）、左鎮區長李燿州（右二）、安定區長陳仁偉（左一）、關廟區長陳必成（左二），市長黃偉哲期許四位新任區長做好區政與市政溝通橋梁。圖／台南市政府提供
柳營區長劉發仲（右一）、左鎮區長李燿州（右二）、安定區長陳仁偉（左一）、關廟區長陳必成（左二），市長黃偉哲期許四位新任區長做好區政與市政溝通橋梁。圖／台南市政府提供

台南市柳營區、左鎮區、關廟區及安定區等4區區長今宣誓就職，市長黃偉哲擔任監誓人，期許新上任區長能延續過去區長的發展基礎，到任後勇於承擔責任、積極任事，傾聽民意及掌握民眾需求，並且跟里長、議員之間能夠有充分的行政協調溝通，讓區政與市政密切結合。

黃偉哲表示，區長是政府機關面對行政區域的第一線，也是救災搶災前線的指揮官，可謂是責任重大。黃偉哲期許新任區長持續扮演市府與市民之間的溝通橋樑，積極推動各項服務品質提升，讓民眾感受到市政溫度與效率。

民政局說明，因應原柳營區、左鎮區及關廟區長退休及原安定區長調職所遺職缺，予以補實，連動調整1位區長職務，另有1位副區長、1位主任秘書及1位科長調陞區長。

相關人員調整包括：柳營區公所劉發仲區長（原佳里區公所主任秘書）、左鎮區公所李燿州區長（原安定區公所區長）、關廟區公所陳必成區長（原永康區公所副區長）、安定區公所陳仁偉區長（原民政局自治行政科長）。

安定區長陳仁偉（右起）、關廟區長陳必成、左鎮區長李燿州、柳營區長劉發仲今就職宣誓。圖／台南市政府提供
安定區長陳仁偉（右起）、關廟區長陳必成、左鎮區長李燿州、柳營區長劉發仲今就職宣誓。圖／台南市政府提供

主任 溝通 黃偉哲

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