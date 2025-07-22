快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

災後連雨 黃偉哲：清理積水成登革熱防治首要任務

中央社／ 台南22日電

颱風丹娜絲重創台南，災後持續降雨，易孳生登革熱病媒蚊，仁德、安南、安平及南區等行政區已插上黃色孳清旗；市長黃偉哲今天表示，清理積水已成災後防疫首要任務。

黃偉哲今天在「風災後防治登革熱」宣導記者會表示，登革熱與生活環境密切相關，他近期視察災區接獲反映，夜間蚊子變多，尤其是帆布等臨時設施容易積水。

黃偉哲表示，台南市登革熱防治中心第29週誘卵桶監測資料顯示，平均陽性率21.19%，仁德、安南、安平及南區已達插旗標準；市府也啟動清除孳生源，防堵登革熱疫情發生。

疾病管制署南區管制中心提醒，風災嚴重區域防治登革熱相當重要，市民雨後1週內應立刻巡檢家戶內外，落實「巡、倒、清、刷」，防範社區登革熱疫情擴散。

疾病管制署資料統計，截至昨天，國內累計通報106例登革熱境外移入病例，多自東南亞國家移入，以印尼45例最多，其次是越南16例、菲律賓13例、泰國10例及馬爾地夫8例。

另外，全球今年迄今累計通報逾330萬例及1700多人死亡，以美洲疫情最嚴峻，主要分布於巴西、哥倫比亞、墨西哥及秘魯等；亞洲的越南、寮國、泰國及孟加拉近期疫情上升，馬來西亞及印尼疫情持續，菲律賓及斯里蘭卡病例數也高於近年同期。

災後 疫情 登革熱

延伸閱讀

台南玉皇玉聖宮燭善善心會捐百萬善款 助台南災後重建

【重磅快評】藍委爭取停車場要罷免？眾綠委更應瑟瑟發抖

影／因應天文大潮來襲 台南沿海緊急加高防洪牆

台電搶修復電英雄李元瀚殉職、器捐 黃偉哲感恩：無私奉獻

相關新聞

台南1丹丹漢堡30年老店將搬家 新位置曝光在地人搖頭：難停車

聊到南部早餐店許多人都會馬上喊「丹丹漢堡」，丹丹漢堡亦有「速食南霸天」的美稱，讓許多觀光客讚不絕口。臉書粉專「台南式Tainan Style」近日卻發文分享，台南一家擁有30年歷史的丹丹漢堡即將搬家，消息一出許多在地人搖頭「更不好停車」。

台電李元瀚任務結束「最後巡禮」 嘉義同事泣送最後一程

台電嘉義區處線路課員工李元瀚在協助風災搶修復電期間，不慎發生感電意外，送醫仰賴葉克膜續命，搶救6天後不見起色，家屬選擇放...

台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 黃敏惠：謝謝你讓我們看到愛延續

丹娜絲颱風重創嘉南，台電嘉義區營業處員工李元瀚進行災後復電搶修作業時發生觸電工安意外，送醫搶救6日，家屬忍痛同意器捐，李...

台電搶修復電英雄李元瀚殉職、器捐 黃偉哲感恩：無私奉獻

丹娜絲颱風重創南台灣，台電動員全力投入搶修作業，力求盡速恢復供電，台電嘉義區營業處員工李元瀚於嘉義縣義竹鄉進行災後復電搶...

影／因應天文大潮來襲 台南沿海緊急加高防洪牆

今（22）日起適逢年度大潮，台南市黃偉哲市長高度重視沿海地區防汛安全，除近期緊急完成七股區西寮社區、將軍區青鯤鯓社區合計...

南市4區長宣誓就職 黃偉哲勉：救災前線指揮官責任重大

台南市柳營區、左鎮區、關廟區及安定區等4區區長今宣誓就職，市長黃偉哲擔任監誓人，期許新上任區長能延續過去區長的發展基礎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。