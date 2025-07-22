災後連雨 黃偉哲：清理積水成登革熱防治首要任務

颱風丹娜絲重創台南，災後持續降雨，易孳生登革熱病媒蚊，仁德、安南、安平及南區等行政區已插上黃色孳清旗；市長黃偉哲今天表示，清理積水已成災後防疫首要任務。

黃偉哲今天在「風災後防治登革熱」宣導記者會表示，登革熱與生活環境密切相關，他近期視察災區接獲反映，夜間蚊子變多，尤其是帆布等臨時設施容易積水。

黃偉哲表示，台南市登革熱防治中心第29週誘卵桶監測資料顯示，平均陽性率21.19%，仁德、安南、安平及南區已達插旗標準；市府也啟動清除孳生源，防堵登革熱疫情發生。

疾病管制署南區管制中心提醒，風災嚴重區域防治登革熱相當重要，市民雨後1週內應立刻巡檢家戶內外，落實「巡、倒、清、刷」，防範社區登革熱疫情擴散。

疾病管制署資料統計，截至昨天，國內累計通報106例登革熱境外移入病例，多自東南亞國家移入，以印尼45例最多，其次是越南16例、菲律賓13例、泰國10例及馬爾地夫8例。

另外，全球今年迄今累計通報逾330萬例及1700多人死亡，以美洲疫情最嚴峻，主要分布於巴西、哥倫比亞、墨西哥及秘魯等；亞洲的越南、寮國、泰國及孟加拉近期疫情上升，馬來西亞及印尼疫情持續，菲律賓及斯里蘭卡病例數也高於近年同期。