雲林逾6成長輩不上網 縣府出招幫長輩跟上時代

雲林縣近年持續推動數位創新，但全縣仍有逾6成65歲以上長者未上網，縣府及中央建立的多項數位應用程式難以觸及，為縮短數位鴻溝，縣府今啟動「縮短數位落差數位學習計畫」，將培養150名種子師資深入各社區協助長輩跨越數位技術門檻。

AI浪潮來襲，雲林縣近年持續推動數位治理，包括智慧城市、跨域論壇到建立AI應用能力等數位基礎建設，2024更躋身「ICF全球智慧城市TOP7」，雖然65歲以上長者的上網率已自30.5%成長至34.3%，仍有逾6成長者不上網。

雲林縣府與中華電信及虎尾科技大學共同合作，開辦為期2天的數位學習計畫，學習對象有農會班長、工會幹部、老人會理事長、總幹事、社區理事長以及樂齡集會中心執行長等共150人，今天首度上課，未來將由種子教師深入社區教學。

計畫處長李明岳表示，種子師資班課程涵蓋教育、社福、醫療、農業、勞動與家庭等，從手機與平板操作、行動支付、防詐騙，到健康平台、智慧福利、勞保E化、交通數位工具應有盡有，包含農業與災損通報、雲林幣等縣府各局處攸關鄉親權益福利的19個APP，都會讓種子教師帶到社區教會長輩使用。