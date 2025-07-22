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雲林逾6成長輩不上網 縣府出招幫長輩跟上時代

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣仍有逾6成65歲以上長者未上網，縣府及中央建立的多項數位應用程式難以觸及，為縮短數位鴻溝，縣府今啟動「縮短數位落差數位學習計畫」，縣長張麗善（右一）當場教導志工下載APP。記者陳雅玲／攝影
雲林縣仍有逾6成65歲以上長者未上網，縣府及中央建立的多項數位應用程式難以觸及，為縮短數位鴻溝，縣府今啟動「縮短數位落差數位學習計畫」，縣長張麗善（右一）當場教導志工下載APP。記者陳雅玲／攝影

雲林縣近年持續推動數位創新，但全縣仍有逾6成65歲以上長者未上網，縣府及中央建立的多項數位應用程式難以觸及，為縮短數位鴻溝，縣府今啟動「縮短數位落差數位學習計畫」，將培養150名種子師資深入各社區協助長輩跨越數位技術門檻。

AI浪潮來襲，雲林縣近年持續推動數位治理，包括智慧城市、跨域論壇到建立AI應用能力等數位基礎建設，2024更躋身「ICF全球智慧城市TOP7」，雖然65歲以上長者的上網率已自30.5%成長至34.3%，仍有逾6成長者不上網。

雲林縣府與中華電信及虎尾科技大學共同合作，開辦為期2天的數位學習計畫，學習對象有農會班長、工會幹部、老人會理事長、總幹事、社區理事長以及樂齡集會中心執行長等共150人，今天首度上課，未來將由種子教師深入社區教學。

計畫處長李明岳表示，種子師資班課程涵蓋教育、社福、醫療、農業、勞動與家庭等，從手機與平板操作、行動支付、防詐騙，到健康平台、智慧福利、勞保E化、交通數位工具應有盡有，包含農業與災損通報、雲林幣等縣府各局處攸關鄉親權益福利的19個APP，都會讓種子教師帶到社區教會長輩使用。

縣長張麗善表示，數位發展部統計，雲林縣2024年家戶連網率達84.7％，成長2.4個百分點，成長率全國排名第三，由此可窺知雲林的翻轉與成長，希望透過種子教師擴及到每一個社區，協助更多長者跨越數位技術門檻，讓長輩能夠就近就地使用電腦或平板。

雲林縣仍有逾6成65歲以上長者未上網，縣府及中央建立的多項數位應用程式難以觸及，為縮短數位鴻溝，縣府今啟動「縮短數位落差數位學習計畫」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣仍有逾6成65歲以上長者未上網，縣府及中央建立的多項數位應用程式難以觸及，為縮短數位鴻溝，縣府今啟動「縮短數位落差數位學習計畫」。記者陳雅玲／攝影

雲林 教師 長輩

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