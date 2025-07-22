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台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 黃敏惠：謝謝你讓我們看到愛延續

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠日前到奇美醫院，探視搶修風災觸電命危的台電員工李元瀚，安慰家屬。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠日前到奇美醫院，探視搶修風災觸電命危的台電員工李元瀚，安慰家屬。圖／嘉市府提供

丹娜絲颱風重創嘉南，台電嘉義區營業處員工李元瀚進行災後復電搶修作業時發生觸電工安意外，送醫搶救6日，家屬忍痛同意器捐，李元瀚是嘉義市人，市長黃敏惠日前到醫院探視，安慰家屬，得知元瀚器捐遺愛。黃說，「謝謝元瀚，我們會永遠懷念你對工作，和對守護這片土地的貢獻。」

黃敏惠說，「對於元瀚的離世，有著深深的不捨。還記得去醫院為元瀚加油的那天，元瀚的爸爸分享元瀚工作中的照片，我們看到他笑得燦爛，眼神充滿熱忱，那是對這份使命的熱愛，也是對家人的深情。」

元瀚爸爸說「戰士沒有選擇戰場的權力」。元瀚連日奔走在搶修第一線，只為守護這片土地。他的離去讓我們痛心，元瀚捐贈器官的決定，讓我們看到愛延續。謝謝元瀚，我們會永遠懷念你對工作，和對守護這片土地的貢獻。」

爸爸 丹娜絲颱風

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