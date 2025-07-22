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蒙古受扶助兒童來台參訪 最想看大海跟動物園

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。圖／雲林家扶中心提供
台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。圖／雲林家扶中心提供

台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。

蒙古受扶兒童來台一周，與台灣家扶兒童以才藝交流，今在雲林表演蒙古特色才藝馬頭琴、頂碗舞，雲林囡仔首次看到蒙古民俗舞蹈大感新奇，也展現練習已久的幻藤戰鼓、烏克麗麗相互交流。

蒙古受扶兒童來台交流，機票費用由彰化圓夢行善團資助，雲林媳婦楊淑卿是成員之一，她表示，感謝家扶基金會，讓家族成員有機會認養兒童，夫婿沈河川家族自1997年開始認養，至今共認養25名國外兒童，盡一己之力，讓愛無遠弗屆。

家扶基金會表示，蒙古受扶兒童來台交流，連日已陸續到台中、彰化、雲林與在地家扶中心互動，這些孩子在行前表示最想看看台灣的海與動物園，昨已在彰化王功踏浪，感受大蒙古草原不曾見過的景色，接下來還將去動物園參觀。

蒙古家扶13歲小男孩哈唐巴特爾說，看見雲林街道很乾淨漂亮，吃到很多食物很開心，15歲男孩圖布新巴亞爾則說，來到雲林看見很多綠色植物，都是蒙古沒見過的蔬菜，很新奇。

雲林家扶主委陳燦勲與副主委吳裕田、李萬吉、陳麒升、施松吉、謝奇峯等人準備許多雲林特色禮物，致贈每位蒙古孩童，雲林縣副縣長謝淑亞也代表縣長張麗善致贈背包。

家扶副執行長劉國璋表示，感謝社會大眾，讓台灣從早期接受外援到目前有能力援外，不僅幫助國內兒童也認養35個國家貧童，讓愛持續在各國接力。

台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。圖／雲林家扶中心提供
台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。圖／雲林家扶中心提供
台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。圖／雲林家扶中心提供
台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。圖／雲林家扶中心提供
台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。記者陳雅玲／攝影
台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙古受扶孩童來台參訪，今在雲林以蒙古特色才藝與雲林家扶兒童交流。記者陳雅玲／攝影

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