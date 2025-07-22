台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 翁章梁：永遠記住他為嘉義付出

丹娜絲颱風登陸嘉義重創嘉南縣市，電力系統嚴重破壞斷電，台電嘉義區營業處員工李元瀚15日下午在縣長翁章梁家鄉義竹鄉進行災後復電搶修作業發生觸電工安意外，送醫搶救6日，家屬忍痛同意器捐，延續生命價值與大愛。翁章梁臉書說，「我代表縣民致上最深的哀悼與感謝，永遠記住他為嘉義的付出」。大批網友紛紛留言哀悼、致敬救災英雄。

翁章梁在臉書貼上手拿燭光哀悼圖片說，「告訴大家一個不捨與難過的消息，因執行丹娜絲風災後電力搶修受傷的台電李姓員工，在昏迷6天後家屬決定拔管，並捐出器官遺愛人間。我代表縣民致上最深的哀悼與感謝，永遠記住他為嘉義的付出」。

大批網友紛紛留言哀悼、致敬，「任務結束了，感恩救災人員」、「英雄永別了，願一路好走，感謝」、「英雄，一路好走，感謝您的付出」、「謝謝你的付出、感謝！」、「向英雄致敬、您的離開，令大家不捨，任務結束了，一路好走」、「致最高敬意，無私犧牲奉獻的精神」、「因工作犧牲生命又捐贈器官遺愛人間，是我們學習榜樣」。