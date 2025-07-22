台南1丹丹漢堡30年老店將搬家 新位置曝光在地人搖頭：難停車

聊到南部早餐店許多人都會馬上喊「丹丹漢堡」，丹丹漢堡亦有「速食南霸天」的美稱，讓許多觀光客讚不絕口。臉書粉專「台南式Tainan Style」近日卻發文分享，台南一家擁有30年歷史的丹丹漢堡即將搬家，消息一出許多在地人搖頭「更不好停車」。

「台南式Tainan Style」透露，擁有將近30年歷史的丹丹漢堡大灣店即將遷址，預計今年下半年搬遷至永大路大灣路口，56清粥小菜對面，以後應該會比較好停車。粉專不忘調侃「順便再講一個冷知識，這間丹丹漢堡的登記名稱是八九小吃店」。

消息一出引起許多網友震驚，「店員終於不用在狹小的空間擠了」、「離我越來越近了，耶」、「室內空間應該會大很多阿」、「許願歸仁區開一間丹丹漢堡店！歸仁都沒有還要跑去仁德買」、「看來要趁搬家前去吃了，現址離我家比較近，滿滿回憶」、「大灣高中畢業生路過，感謝丹丹陪我們度過學生時光」、「搬到這裡啊，店面比較寬，內用座位會比較多」。

也有網友不看好新址，「那邊目前不好停」、「換這邊沒有比較好停車唷，這邊車流大，車速快，可以想像那邊停車亂象」、「希望來消費的人乖乖去停停車位停車場不要違停，不然只是把一個地方的交通問題轉移到另一個地方」、「新址周邊幾乎都紅線，只能違停，除非對面的重劃區停車場建置完成」。