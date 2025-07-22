台電李元瀚任務結束「最後巡禮」 嘉義同事泣送最後一程

台電嘉義區處線路課員工李元瀚在協助風災搶修復電期間，不慎發生感電意外，送醫仰賴葉克膜續命，搶救6天後不見起色，家屬選擇放手讓他不再痛苦、器捐遺愛人間；董事長曾文生與台電嘉義區處同仁送他最後一程，愛好運動的他有「浩克」外號，大家高喊「浩克工作結束，一路好走！」，有同事泣不成聲。曾文生說，「其精神會永遠留在台電人心中。」

今日上午台電同仁陪伴李元瀚及家屬從奇美醫院柳營分院出發，沿途由嘉義區處工程車、吊臂車、昇空車列隊送行，返家後再前往元瀚的服務單位台電嘉義區處配電中心，由董事長曾文生率領主管及同仁向其告別及致謝。

台電董事長曾文生率嘉義區處全體同仁、友人在他生前工作地點列隊迎接，中午戴著李元瀚車輛於台電3面大旗飄動下進入配電中心繞行巡禮，「元瀚你的工作任務結束了，可以放心回家」，在曾文生率領大家以舉手禮向元瀚致意，連續3聲高喊「浩克工作結束，一路好走！」車隊緩緩駛出配電中心後，有同事忍不住悲傷情緒泣不成聲，旁人攙扶安撫情緒。

曾文生向同仁說，「元瀚今天回配電中心和大家道別，大家也要記得這位好同仁，無論如何國家還需要我們、繼續努力，感謝各位這段時間以來的辛勞，收拾好心情、打起精神，繼續做好台電要做的工作。」

曾文生深深一鞠躬「感謝所有嘉義弟兄的努力！謝謝大家！」

有關這次意外事故，曾文生說，意外發生後即派員南下協助，也向家屬說明，他是為了台電工作而造成意外事故，台電會盡最有責任做好後續所有一切撫卹相關工作。今天他回工作地點，走完人生最後一程，其精神會永遠留在台電人心中，也希望台電能為國家努力奮鬥工作精神能延續下去。未來會檢討要做好更多工安防護強化工作，給同仁更好勞動條件、安全保障。事故原因正由勞檢單位調查中，台電配合調查，屆時由勞檢單位對外說明。

丹娜絲颱風造成嘉義縣逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，但在15日下午4時56分，36歲員工李元瀚高空作業時遭高壓線路電擊，不慎遭6000伏特電力觸電重傷後送奇美醫院搶救，仰賴葉克膜維生續命，搶救6天後，家屬選擇不再讓他痛苦、決定器捐。