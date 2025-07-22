快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

台電李元瀚任務結束「最後巡禮」 嘉義同事泣送最後一程

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台電董事長曾文生率嘉義區處全體同仁、友人在他生前工作地點列隊送李元瀚最後一程。記者李宗祐／攝影
台電董事長曾文生率嘉義區處全體同仁、友人在他生前工作地點列隊送李元瀚最後一程。記者李宗祐／攝影

台電嘉義區處線路課員工李元瀚在協助風災搶修復電期間，不慎發生感電意外，送醫仰賴葉克膜續命，搶救6天後不見起色，家屬選擇放手讓他不再痛苦、器捐遺愛人間；董事長曾文生與台電嘉義區處同仁送他最後一程，愛好運動的他有「浩克」外號，大家高喊「浩克工作結束，一路好走！」，有同事泣不成聲。曾文生說，「其精神會永遠留在台電人心中。」

今日上午台電同仁陪伴李元瀚及家屬從奇美醫院柳營分院出發，沿途由嘉義區處工程車、吊臂車、昇空車列隊送行，返家後再前往元瀚的服務單位台電嘉義區處配電中心，由董事長曾文生率領主管及同仁向其告別及致謝。

台電董事長曾文生率嘉義區處全體同仁、友人在他生前工作地點列隊迎接，中午戴著李元瀚車輛於台電3面大旗飄動下進入配電中心繞行巡禮，「元瀚你的工作任務結束了，可以放心回家」，在曾文生率領大家以舉手禮向元瀚致意，連續3聲高喊「浩克工作結束，一路好走！」車隊緩緩駛出配電中心後，有同事忍不住悲傷情緒泣不成聲，旁人攙扶安撫情緒。

曾文生向同仁說，「元瀚今天回配電中心和大家道別，大家也要記得這位好同仁，無論如何國家還需要我們、繼續努力，感謝各位這段時間以來的辛勞，收拾好心情、打起精神，繼續做好台電要做的工作。」

曾文生深深一鞠躬「感謝所有嘉義弟兄的努力！謝謝大家！」

有關這次意外事故，曾文生說，意外發生後即派員南下協助，也向家屬說明，他是為了台電工作而造成意外事故，台電會盡最有責任做好後續所有一切撫卹相關工作。今天他回工作地點，走完人生最後一程，其精神會永遠留在台電人心中，也希望台電能為國家努力奮鬥工作精神能延續下去。未來會檢討要做好更多工安防護強化工作，給同仁更好勞動條件、安全保障。事故原因正由勞檢單位調查中，台電配合調查，屆時由勞檢單位對外說明。

丹娜絲颱風造成嘉義縣逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，但在15日下午4時56分，36歲員工李元瀚高空作業時遭高壓線路電擊，不慎遭6000伏特電力觸電重傷後送奇美醫院搶救，仰賴葉克膜維生續命，搶救6天後，家屬選擇不再讓他痛苦、決定器捐。

嘉義區處表示，李元瀚是嘉義區處維護組線路課的一員，平日熱愛運動，身手矯健，性格爽朗，工作上總是積極主動，時常支援同仁完成艱鉅任務，深受信賴與喜愛，大家親切地稱他為「浩克」。元瀚在此次風災第一時間投入前線搶修，卻不幸因公殉職，全體同仁皆深感悲痛。

董事長曾文生說，「其精神會永遠留在台電人心中。」記者李宗祐／攝影
董事長曾文生說，「其精神會永遠留在台電人心中。」記者李宗祐／攝影
台電董事長曾文生（左）率嘉義區處全體同仁、友人在他生前工作地點列隊迎接，大家以舉手禮向元瀚致意。記者李宗祐／攝影
台電董事長曾文生（左）率嘉義區處全體同仁、友人在他生前工作地點列隊迎接，大家以舉手禮向元瀚致意。記者李宗祐／攝影
台電董事長曾文生深深一鞠躬「感謝所有嘉義弟兄的努力！謝謝大家！」。記者李宗祐／攝影
台電董事長曾文生深深一鞠躬「感謝所有嘉義弟兄的努力！謝謝大家！」。記者李宗祐／攝影
李父感謝葬儀社人員協助愛子返家。圖／讀者提供
李父感謝葬儀社人員協助愛子返家。圖／讀者提供
有同事忍不住悲傷情緒泣不成聲，旁人攙扶安撫情緒。。記者李宗祐／攝影
有同事忍不住悲傷情緒泣不成聲，旁人攙扶安撫情緒。。記者李宗祐／攝影
送李元瀚最後一程後，不少同事忍不住悲傷，別過頭拭淚。記者李宗祐／攝影
送李元瀚最後一程後，不少同事忍不住悲傷，別過頭拭淚。記者李宗祐／攝影

台電 嘉義

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德讓童子賢與曾文生迎來的最大尷尬

核三辯論會政院打臉經濟部 詹順貴：郭智輝還有臉繼續待下去？

災後搶修「師父頭」觸電命危 父向台電董座要真相：為何還通電？

【即時短評】台電神邏輯 台灣能源困局都是國民黨的錯？

相關新聞

台南1丹丹漢堡30年老店將搬家 新位置曝光在地人搖頭：難停車

聊到南部早餐店許多人都會馬上喊「丹丹漢堡」，丹丹漢堡亦有「速食南霸天」的美稱，讓許多觀光客讚不絕口。臉書粉專「台南式Tainan Style」近日卻發文分享，台南一家擁有30年歷史的丹丹漢堡即將搬家，消息一出許多在地人搖頭「更不好停車」。

台電李元瀚任務結束「最後巡禮」 嘉義同事泣送最後一程

台電嘉義區處線路課員工李元瀚在協助風災搶修復電期間，不慎發生感電意外，送醫仰賴葉克膜續命，搶救6天後不見起色，家屬選擇放...

台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 黃敏惠：謝謝你讓我們看到愛延續

丹娜絲颱風重創嘉南，台電嘉義區營業處員工李元瀚進行災後復電搶修作業時發生觸電工安意外，送醫搶救6日，家屬忍痛同意器捐，李...

台電搶修復電英雄李元瀚殉職、器捐 黃偉哲感恩：無私奉獻

丹娜絲颱風重創南台灣，台電動員全力投入搶修作業，力求盡速恢復供電，台電嘉義區營業處員工李元瀚於嘉義縣義竹鄉進行災後復電搶...

影／因應天文大潮來襲 台南沿海緊急加高防洪牆

今（22）日起適逢年度大潮，台南市黃偉哲市長高度重視沿海地區防汛安全，除近期緊急完成七股區西寮社區、將軍區青鯤鯓社區合計...

蒙古受扶助兒童來台參訪 最想看大海跟動物園

台灣家扶基金會成立蒙古認養專區21年，幫助逾1.4萬名蒙古兒童，在認養人雲林媳婦楊淑卿及彰化圓夢行善團的資助下，24名蒙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。