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台電搶修復電英雄李元瀚殉職、器捐 黃偉哲感恩：無私奉獻

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
李元翰搶修復電最後留影。圖／家屬提供
李元翰搶修復電最後留影。圖／家屬提供

丹娜絲颱風重創南台灣，台電動員全力投入搶修作業，力求盡速恢復供電，台電嘉義區營業處員工李元瀚於嘉義縣義竹鄉進行災後復電搶修作業時發生工安意外，經醫療團隊搶救多日情況未見好轉，家屬於今日忍痛決定不再讓他痛苦，並捐出器官，延續其生命價值與大愛精神。

台南市長黃偉哲在臉書發文對此深感不捨，並代表全體市民向李元瀚先生致上最深敬意與哀悼，此次風災來襲後，他義無反顧投身前線，在災區堅守崗位，最終卻不幸殉職，令人無限哀痛。他留下年僅10歲與6歲的兩名年幼女兒及摯愛家人，市府將協助相關單位提供必要的關懷與協助。

黃偉哲表示：「感謝元瀚，他留下的大愛，將在這片土地繼續發光。」

黃偉哲臉書全文

丹娜絲颱風重創南台灣，台電緊急搶修嘉義縣義竹鄉復電過程中，台電員工李元瀚先生不幸發生工安意外，經搶救多日未見好轉，家屬今（22）日決定拔管器捐。

此次風災後，台電傾盡全力搶修復電，元瀚第一時間投入前線工作，無私奉獻至最後一刻，令人動容。留下10歲和6歲女兒及親愛的家人，更是令人不捨。

感謝元翰，您留下的大愛，將在這片土地持續發光

台電嘉義區處36歲員工李元瀚15日在嘉義義竹鄉搶修風災受損電力時，不慎遭6000伏特電力觸電重傷，緊急搶救後以葉克膜維生續命，迄今邁入第7天，家屬今選擇不再讓他痛苦並決定器捐，上午在柳營奇美醫院人員陪同下出席記者會說明，並感謝各界這段時間的關心。

台電 嘉義 丹娜絲颱風

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