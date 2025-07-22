缺另一半？南市結合4大宮廟月老辦單身聯誼 有高額婚姻獎勵金

2025府城覓良緣～四大月老一線牽單身聯誼活動，將於8月24日登場，由府城四大月老廟祀典大天后宮、祀典武廟、大觀音亭暨祀典興濟宮與重慶寺攜手，台南市政府邀請設籍或任職於台南的單身男女，手刀報名，在月老加持下，成就美好姻緣。詳情可查詢https://reurl.cc/lYk9W6

民政局長姜淋煌說，本次活動不僅是聯誼，更是文化與信仰的發揚，巧妙融合四大月老廟各自神職特色，如大天后宮的「緣粉月老」掌管緣粉，能幫助信眾求得好姻緣；武廟的「拐杖月老」可斬斷爛桃花；興濟宮的「闊嘴月老」擅長說媒；重慶寺的「醋矸月老」則幫助信眾修復感情。由四大月老聯合，更顯神力加乘，各種感情疑難雜症迎刃而解。

今年主辦單位也加碼推出「府城四大月老123增緣添好孕專案」，高額的紅包禮金三重送，要幫助單身男女勇敢踏入婚姻，生兒育女。有結婚禮金1萬元，生育補助2萬元，新生兒滿3周歲，再加碼補助3萬元。

活動將在8月24日於台南大員皇冠假日酒店舉辦，預計招募80位男性與60位女性，共計140位佳偶潛力股。報名資格除了須設籍台南市或是目前在台南市任職外，還須符合相關年齡限制，報名期間自即日起開放網路報名至7月31日截止，若報名踴躍，將採抽籤決定正取與備取名單，並於8月6日起陸續通知錄取者。