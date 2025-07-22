風災後登革熱高風險期 黃偉哲：清理積水是防疫首要任務

丹娜絲颱風重創台南，且災後復原期間仍持續降雨，導致災區環境積水清除不易，就怕登革熱疫情趁勢而起，南市府登革熱防治中心今在北區舉行「風災後防治登革熱」記者會，市長黃偉哲也強調，近期不少民眾反映夜間蚊子變多，清理積水是風災後防疫首要任務。

黃偉哲說，登革熱與生活環境密切相關，近期視察災區時，許多民眾都反映晚上蚊子變多，且目前覆蓋帆布等臨時設施相當容易積水，因此清理積水是風災後防疫的首要任務，尤其，根據登革熱防治中心第29周誘卵桶監測，平均陽性率已達21.19%。

他提到，目前仁德、安南、南區及安平區已達插旗標準，市府已啟動清除孳生源與社區動員，共同防堵登革熱疫情發生，目標達到0本土案例；針對境外移入案例防治，除機場入境時的檢驗，民眾若回國後有任何不舒服，都應盡速就醫，避免疫情無形中擴散。

登革熱防治中心指出，境外移入病例持續增加，社區登革熱風險上升，受風災影響嚴重區域的加強防治與宣導更為重要，請民眾在下雨後1周內應立即進行居家戶內外巡檢，落實「巡、倒、清、刷」步驟，防範登革熱疫情於社區擴散。

衛生局說明，根據疾病管制署資料統計，今年截至7月21日，全台已累計通報106例登革熱境外移入確定病例，案例多來自東南亞國家，以印尼45例為多，其次為越南16例，而台南今年截至14日，已累計7例登革熱境外案例。