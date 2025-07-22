關稅大限將屆廠商職缺一度減少 雲林本周擴大徵才2千人

美國對台關稅大限將屆，各界高度關注，雲林縣將於本周舉辦年度徵才活動，一度傳出多家廠商對於產業訂單狀況不明持保守態度，開出職缺明顯減少，直到近日訂單進入才臨時參加徵才，是否業界認為對等關稅有好消息，雲林斗六產業園區廠商協進會理事長許溫德表示，現在還很難預測。

雲林縣府將於7月26日在斗六三好國際酒店舉辦今年規模最大的就業博覽會，共有72家企業釋出2千多個就業機會，但事前邀請廠商參加徵才時，有多家往年都會參與徵才的廠商表示，因美國對等關稅影響，訂單減少、產線縮減，暫時沒有職缺，部分廠商直到近一周有接到新訂單，才臨時加入徵才行列。

對此，斗六產業園區廠商協進會理事長許溫德表示，關稅、匯差確實對很多產業造成影響，包括訂單、收入約減少一成，尤其現在匯率仍持續變動，業界都在關注是否能恢復以往，若最終對等關稅是32%，可能會造成衝擊，至於部分廠商近日傳出訂單湧入，關稅稅率是否有好消息，他認為，現在還很難預測，只能以靜待變。

雲林「就業博覽會」將於7月26日上午10時至下午2時，在斗六三好國際酒店登場。職缺涵蓋科技、製造、服務、農業與長照等多元產業，並針對農業缺工部分首度設置「農務士徵才專區」，縣長張麗善表示，此次就博會除是年度最大規模活動，特別鎖定「在地化高薪職缺」進行媒合，期盼吸引青年返鄉深耕。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，歷年雲林就博會平均媒合率超過五成，今年博覽會將提供2千個工作職缺，平均起薪超過3萬元，首次參與的「中朔油品」開出月薪5萬元以上的優質職缺，呼籲想進入職場或轉換跑道的民眾把握就業良機。活動資訊與即時職缺，請上雲林就業徵才網查詢：https://work.yunlin.gov.tw/。