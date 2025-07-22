台南市民進黨議員接陳情 指新北這處投票所有走光之虞

台南市議員周嘉韋接獲即將返鄉投票的民眾陳情，2022、2024兩度返鄉投票發現「投票內容赤裸裸」，嚴正要求新北市長侯友宜出面說清楚，這些投票動線的設計是不是在監視選民。

周嘉韋說到，這兩天接獲民眾陳情，指出當初2022年返鄉投票，發現新北市政府青年局這個投票所竟然發生「站在二樓可以看見圈選區內容」的可怕狀況，經反應後選務人員才緊急找布蓋住圈選區上方。結果2024年總統大選，竟然移到更容易看見的地方，並且一樣沒有任何遮蓋措施，同樣經反應後才找各式各樣的布遮掩。7月26日大罷免投票在即，這種「方便監視投票」的情形實在很令人擔心發生在全台各地。

周嘉韋表示，現在接到民眾陳情過去連續遇到這樣的情況，實在令人擔憂與錯愕，新北市選委會2022、2024連續放任這樣的行徑兩次，很難說是不小心，這種放任投票所可能發生「監視投票」的情形，已經違反憲法保障人民「秘密投票」的基本權利。