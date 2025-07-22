台南公車20路拆分路線 生活20路、厝邊904路服務東區、安南區

台南市區公車路網再優化，交通局自23日起將原有20路公車進行路線拆分，重整為「生活公車20路」及「厝邊公車904路」兩條新路線，由巨業交通接手營運。新路網不僅拓展至東區、安南區邊緣地帶，也同步調整站點與增班，讓市民搭乘更便利。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲高度關注市區公車整併計畫，原本的20路公車自東區平實公車場發車，終點至安南區海東國小，單趟行車時間最長達2小時，導致班距過長，使用效率不佳。經電子票證資料分析後，市府決定依區域特性進行調整：東區至永康段保留為20路，安南段則改由新設的904路接駁，兩線皆採一段票計費，簡化乘車方式。

新「生活公車20路」由仁德轉運站發車，終點為安南醫院，沿線經過南紡購物中心、高雄榮總台南分院、崑山科技大學、永康火車站、台南應用科大、和順轉運站等主要據點。考量在地需求，也新增永康衛生所、永康社教中心及永大滑輪溜冰場等站點，原每日21班次將倍增為40班，大幅提升班距密度與服務涵蓋率。

至於新設的「厝邊公車904路」，則自永康臨時轉運站開往鹿耳門天后宮，途經安南醫院、農產品批發市場、台江文化中心、安南區公所、安南國中、土城高中等地，涵蓋安南區多個重要生活節點。部分班次亦延駛至四草地區，提供觀光及轉乘需求，每日維持40班次，成為安南區第二條東西向幹線公車。

公共運輸處代理處長蔡世勛表示，適逢25日U12世界盃少棒賽在亞太棒球場開打，歡迎市民多加利用20路與904路公車前往賽場替小選手加油。賽事期間，市府亦將加開永康火車站往返主球場的免費接駁專車，鼓勵民眾多搭大眾運輸，減輕周邊交通壓力。