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台電李元翰殉職器捐遺愛 天主教嘉義教區主教：榮主益人典範

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
李元瀚15日救災命危急救，嘉義教區主教座堂神父狄鐸第一時間趕赴醫院，由李父及家人陪同，到加護病房為元瀚施行「傅油聖事」。 記者魯永明／翻攝
李元瀚15日救災命危急救，嘉義教區主教座堂神父狄鐸第一時間趕赴醫院，由李父及家人陪同，到加護病房為元瀚施行「傅油聖事」。 記者魯永明／翻攝

台電嘉義區處線路課員工李元瀚搶修風災殉職，家屬忍痛同意器捐拔管，李元瀚與家人是天主教嘉義教區主教座堂教友，主教浦英雄看著元瀚從小長大成家，對其救災殉職，哀痛不捨，以元瀚為榮，浦英雄說，元瀚活出基督大愛的精神，是榮主益人典範，教會會陪伴關懷李家人，舉行隆重追思彌撒追思元瀚祈禱。

李元瀚15日救災命危急救，嘉義教區主教座堂神父狄鐸第一時間趕赴醫院，由李父及家人陪同，到加護病房為元瀚施行「傅油聖事」，聖事是天主聖神賜給命危及病人特殊聖寵，使命危教友克服命危狀況所遭遇特殊困難。

傅油聖事聖寵是安慰、是平安、是勇氣，是使人克服命危、重病或衰老引起困境的力量。是天主聖神賜給人特殊的恩典。有了這種恩典，重振對天主的信賴和信仰，去抵抗面臨死亡的恐怖的誘惑。

在主教座堂教友眼中，元瀚憨厚踏實，靦腆笑容常掛在臉上，家教好，是教會大家庭的家人，看到李父上午在電視記者會直播，宣布器捐遺愛，許多教友忍不住落淚，萬般不捨，祈禱「平安回到天主的懷抱」。

元瀚以專業勇氣搶救風災斷電，不只是責任，而是愛的奉獻與犧牲，風災站上電桿，如同耶穌走上被釘十字架加爾瓦略山，背負的不僅是線路與電纜，更是萬家燈火重燃希望，是那份願眾人得光明而甘願自我耗損的心志。

教友相信元瀚息勞主懷，在主愛內回歸天鄉，與基督死而復活，就如聖經弟後4:7」書所載，「這場好仗，我已打完；這場賽跑，我已跑到終點；這信仰，我已保持了。4:8從今以後，正義的冠冕已為我預備下了，就是主，正義的審判者，到那一日必要賞給我的；不但賞給我，而且也賞給一切愛慕他顯現的人。 」

家人 嘉義 信仰

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