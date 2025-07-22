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台電李元瀚搶救風災停電殉職 家屬天主教友忍痛送別

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
賴清德總統前往醫院探視。圖／總統府提供
賴清德總統前往醫院探視。圖／總統府提供

丹娜絲颱風重創嘉義，電力設施受損嚴重，36歲台電嘉義區處線路課員工李元瀚，15日下午在嘉義縣義竹鄉高空作業時，遭高壓電擊意外觸電，送醫搶救7天，李父上午在奇美醫院，代表家屬宣布忍痛器捐，化小愛為大愛，同意拔管，家屬親友悲痛不已。

李元瀚任職台電近10年，是嘉義區處線路工班副領班，平日敬業負責，體格壯碩、性格活潑，深受同事喜愛，被暱稱為「浩克」。他在丹娜絲風災後主動投入災後搶修，連續8天不曾返家，事發前晚才回家短暫休息、洗澡，與10歲及6歲的女兒短暫相聚，還抱著孩子直喊「爸爸好累」，沒想到隔天再上工竟發生憾事，讓家屬、同事及教會友人萬分不捨。

事發當日，李元瀚在高空作業車上進行線路維修作業，遭6千伏特高壓電擊，當場失去呼吸心跳，緊急送往台南奇美醫院，院方為他裝上葉克膜搶救，惟傷勢過重，住院7天仍無力回天。

事故發生後，引起社會各界關注。賴清德總統前往醫院探視，慰問家屬，台電員工、國人及李元瀚所信仰的天主教會，不斷為他祈禱、打氣，盼能創造奇蹟。然而最終仍敵不過命運無情。

李父悲痛表示，兒子為了協助災民恢復電力，全心投入搶修，家屬原本期待風災過後能闔家團聚，如今卻只能含淚送別。李元瀚犧牲讓各界深思搶修第一線人員的職安保障，李元瀚犧牲小我、成全大我，為災後重建貢獻最後一份力量，他的離去讓國人失去救災英雄，願社會記得這位為家園默默付出的救災英雄。

36歲台電嘉義區處線路課員工李元瀚，15日下午在嘉義縣義竹鄉高空作業時，遭高壓電擊意外觸電，送醫搶救7天，李父上午在奇美醫院，代表家屬宣布忍痛器捐，化小愛為大愛，同意拔管，家屬親友悲痛不已。記者魯永明／翻攝
36歲台電嘉義區處線路課員工李元瀚，15日下午在嘉義縣義竹鄉高空作業時，遭高壓電擊意外觸電，送醫搶救7天，李父上午在奇美醫院，代表家屬宣布忍痛器捐，化小愛為大愛，同意拔管，家屬親友悲痛不已。記者魯永明／翻攝

嘉義 災後 丹娜絲颱風

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