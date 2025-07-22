百年嘉義公園風災重創3棵黑松樹挺過考驗 林業專家曝原因
120年來首次登陸嘉義丹娜絲颱風，挾帶13級強風，造成前輩畫家陳澄波筆下百年嘉義公園受創慘重，風災後半個月，還未全部復原，許多樹木倒伏，其中3棵列管老樹黑松，再度通過考驗；黑松之所以能通過強風考驗，林業專家說，黑松耐鹽鹼和抗風能力，常被用於海邊造林，作為防風林。
風災嘉市逾萬株樹木倒伏，目前展開清運復原，嘉義公園已清理步道，樹木倒塌造成人傷財損，讓民眾關注樹木保護與健康管理問題。明天台日樹木醫學學會將邀請日本樹醫師勘查嘉義公園，針對樹木安全政策及維護管理交流，提升樹木醫學研究與實務，增加工作人員的巡檢專業和經驗知識。
嘉市面積小有35座公園，被稱為「公園城市」，嘉義公園3棵列管百年老樹黑松，去年通過凱米、山陀兒、康芮颱風登陸考驗，屹立不搖，這次再通過丹娜絲風災考驗，市民大讚桃城至寶。
3棵高大的百年黑松老樹，分別挺立在射日塔前，史蹟資料館大門外，神社石壇旁。日本人受中華文化影響，以歲寒三友之首松樹，獨具傲骨迎風，挺霜而立的風貌，象徵神社堅毅不屈，屹立不搖、長壽吉祥的精神。黑松百年守護神社，如衛士堅貞，如至交情重，印證令人傳頌松柏之志。
林業專家說，黑松是常綠針葉喬木，原產於東亞，特別是日本和韓國沿海地區。它們生長緩慢，樹形優美，具耐寒、耐旱、耐鹽鹼等特性，適合多種環境，常被種植於庭院、公園，由於其耐鹽鹼和抗風能力，常被用於海邊造林，作為防風林。
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