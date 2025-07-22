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丹娜絲與薇帕颱風灌飽蘭潭、仁義潭 出現豐水滿庫自然洩流現象

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蘭潭與仁義潭合計蓄水量已達3183萬立方公尺，蓄水率高達93.95%，水情明顯改善，圖為滿庫的蘭潭。記者魯永明／攝影
蘭潭與仁義潭合計蓄水量已達3183萬立方公尺，蓄水率高達93.95%，水情明顯改善，圖為滿庫的蘭潭。記者魯永明／攝影

丹娜絲颱風6日登陸嘉義，接著薇帕颱風外圍環流，帶來豐沛降雨，加上上個月多日連續降雨，為嘉義縣市2座水庫仁義潭、蘭潭帶來豐沛水量。南區水資源分署統計，截至昨天，蘭潭與仁義潭合計蓄水量已達3183萬立方公尺，蓄水率高達93.95%，水情明顯改善。

蘭潭水庫呈現豐水滿庫自然洩流現象，洩洪道流出清澈水柱，展現出豐水的生態景觀；仁義潭水庫配合氣候變化及降雨預測，採取防洪性運轉策略，暫未發生自然溢流。水公司五區處控制原水取水口進水量，減輕下游排洪壓力，確保整體供水與防災系統的穩定運作。

南區水資源分署指出，嘉義區每天需求25至30萬噸用水，上半年因應降雨偏少，每天由台南曾文、烏山頭及雲林湖山等水庫，支援嘉義區約10萬噸原水，以穩定區域供水。然而，隨著近期水庫蓄水顯著回升，回補充足，自來水需求壓力趨緩，外援水量大幅調降至每日3萬噸，有效緩解跨區水資源調度壓力。

雖目前水情趨穩，但面對氣候變遷與極端氣候頻傳，水資源調度仍須審慎規畫，呼籲民眾持續落實節水措施。未來也將視氣候趨勢與水庫蓄水情況，靈活調整各區水量供應，確保民生、農業及工業用水無虞。

丹娜絲與薇帕颱風帶來豐沛雨量，有助於中南部水庫水位回升，也為秋冬乾季預作準備。然而，水庫滿水不代表水資源無虞，仍需持續監控後續天氣系統，強化水資源整合及防災應變能力。嘉義水情短期內無虞，但長期水資源仍仰賴科學調度與全民節水共識，因應氣候變遷挑戰。

蘭潭水庫呈現豐水滿庫自然洩流現象，洩洪道流出清澈水柱，展現出豐水的生態景觀。記者魯永明／攝影
蘭潭水庫呈現豐水滿庫自然洩流現象，洩洪道流出清澈水柱，展現出豐水的生態景觀。記者魯永明／攝影
蘭潭與仁義潭合計蓄水量已達3183萬立方公尺，蓄水率高達93.95%，水情明顯改善，圖為滿庫的蘭潭。記者魯永明／攝影
蘭潭與仁義潭合計蓄水量已達3183萬立方公尺，蓄水率高達93.95%，水情明顯改善，圖為滿庫的蘭潭。記者魯永明／攝影
蘭潭與仁義潭合計蓄水量已達3183萬立方公尺，蓄水率高達93.95%，水情明顯改善，圖為滿庫的蘭潭。記者魯永明／攝影
蘭潭與仁義潭合計蓄水量已達3183萬立方公尺，蓄水率高達93.95%，水情明顯改善，圖為滿庫的蘭潭。記者魯永明／攝影

水庫 嘉義 水資源

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