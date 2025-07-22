台南左鎮老街妝點門面 辦桌吸客

台南左鎮老街人稱全台最短老街，短短不到100公尺，10幾間民宅一度只剩4、5戶居住，顯得沒落，但保留了傳統台灣鄉村風貌，近期不但藝術家進駐，還有大學師生用藝術裝置妝點門面，另將有多種活動登場；居民說，期待重現老街風情。

有遊客認為，走在左鎮老街「彷彿穿越時光回到過去」；一名在地人說，逢年過節會辦活動，還能吸引一些遊客參觀，平日就頗冷清。

南台科大「文字造形設計」課程師生，近日以西拉雅族姓氏為創作主題，設計字體詮釋傳統姓氏，並結合西拉雅族「自然信仰」、「傳統紋樣」與「生活器具」等文化意象，創作出多元文化藝術掛布，掛上老街；一眼望去繽紛掛布，充滿活力，上面還有西拉雅語發音，方便遊客閱讀。

進駐老街的「常在」工作室近日協助規畫在老街上方布置七彩布旗，也將串連在地社區推出「風土有聲，食語有情」共食辦桌活動，要讓外界品嘗在地食材製作的左鎮白堊惡地餐桌文化。

共食辦桌策畫者陳莉莉說，第一次走進左鎮老街，迎接的不是人潮、而是靜默，街上沒有車也沒有聲音，連左鎮當地人直言其實也很少進來，所以想從共食開始，讓街道重新有聲音、讓餐桌成為老街中心，也讓來到的人有個願意停下來理由，不久後會公布餐桌報名方式。

上周甫屆齡退休的左鎮區長余基吉說，陸續有幾名藝術家進駐開設工作室，主動打理老街門面，地方各界也打算合作陸續舉辦多種活動來增加曝光度，區公所會配合促銷在地景點。