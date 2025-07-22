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臭水溝蛻變獲獎 雲林再造7亮點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝「雲林溪」蛻變成親水綠色廊道，甚至讓紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，縣府將再投入3億元打造7處景觀亮點，明年底陸續完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝「雲林溪」蛻變成親水綠色廊道，甚至讓紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，縣府將再投入3億元打造7處景觀亮點，明年底陸續完工。記者陳雅玲／攝影

雲林溪貫穿雲縣政經核心的斗六市，因長期汙染多年前「加蓋」，經居民請願還水於民，縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝蛻變成親水綠色廊道，溪畔出現紅冠水雞、螢火蟲等，日前獲TWBA台灣生物多樣性獎；縣府表示，再打造7處景觀亮點。

縣府水利處長許宏博說，亮點工程聚焦都市藍綠軸帶延伸、打造都市活動空間、改善斗六舊城區文化聚落環境，上游在成大斗六分院、藝術水岸園區，打造水濱療癒花園、生態濕地教育園區；中游有警察宿舍聚落環境景觀改善、行政歷史文化園區廊道；下游則有鐵道主題公園及綠廊串聯、圖南宿舍水岸步道串聯、正心二路水岸步道景觀改善等工程。

縣府2016年投入12億元啟動全台最大規模掀蓋整治工程，採「截流汙水、復育生態」策略，成功重塑全長2.8公里河段，為斗六打造集防洪、生態、文化與休憩功能於一體的藍綠帶核心區，被譽為雲林版的「首爾清溪川」。

許宏博指出，工程完成後，經過長期監測，溪域植物、鳥類、魚類種類明顯增加，並吸引小白鷺、翠鳥、紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，城市生態系統復育成功令人驚喜，日前更在「2025第3屆TWBA台灣生物多樣性獎」獲得非營利事業組金獎。

但地方居民認為，雲林溪水岸綠色廊道休憩設施不足，周邊閒置空間未能妥善規畫，縣府蒐集意見後，盤點雲林溪上中下游可短期取得的公有地及場域，規畫投入3億元、打造7處新景觀亮點，預計年底發包，明年底前陸續完工。

雲林 觀光

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