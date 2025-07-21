今年最強「雲西海洋音樂季」7月26日登場 告五人、玖壹壹接力熱唱

今年國內各縣市音樂季因颱風停辦，只剩雲林縣「雲西海洋音樂季」將於本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，玖壹壹、告五人等大卡司樂團接力演唱，更結合在地藝術家打造包青天風箏和200攤市集美食，更推出可愛毛小孩「柴語錄」，縣長張麗善歡迎大家一起來盡情享受雲林海洋的熱情。

縣府文觀處長陳璧君指出，去年雲林觀光約2093萬人次，今年1至6月就已突破2100人次，提前突破紀錄，為強化海線觀光，連辦7屆雲西海洋音樂季，深受歡迎，今年除邀請時豐等藝人和多支知名樂團表演，也有夏日音樂派對、兒童清涼水樂園、風翼水翼體驗，節目豐富又精彩。

同時響應永續環保推出百人淨灘，更邀請雲林風箏達人候順政和藝術家陳玄茂打造包青天大風箏「正氣飛揚」、虎科大團隊攜手國際沙雕師周聖強將打造「海廢咖啡吧」及沙雕表演Live秀。除強大卡司陣容，2天活動匯聚柴語錄IP主題市集、斗六藝文潮市集、高雄良い日、西螺東南夜市等攤商組成200攤市集，吃喝玩樂一次滿足。

「台灣濱崎步」王彩樺將親自演繹「雲西浪浪舞」熱場之外，入圍金曲獎最佳新人獎的「芒果醬 Mango Jump」、搖滾金曲樂團「傻子與白痴」、譽為台灣的Alan Walker及電子療癒天團「原子邦妮」、入圍金曲獎最佳樂團的浪漫製造機「甜約翰」及橫掃全台音樂季的新生代樂團「核果人」、「公館青少年」、「Who Cares 胡凱兒」、「擊沈女孩」、「沈默紳士」及「SONNIE桑尼」，輪番上陣熱力開唱。