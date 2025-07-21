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今年最強「雲西海洋音樂季」7月26日登場 告五人、玖壹壹接力熱唱

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣文觀處長陳璧君說明今年雲西海洋音樂季的特色，並邀請大家到雲林共享最熱情的海洋音樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣文觀處長陳璧君說明今年雲西海洋音樂季的特色，並邀請大家到雲林共享最熱情的海洋音樂。記者蔡維斌／攝影

今年國內各縣市音樂季因颱風停辦，只剩雲林縣「雲西海洋音樂季」將於本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，玖壹壹、告五人等大卡司樂團接力演唱，更結合在地藝術家打造包青天風箏和200攤市集美食，更推出可愛毛小孩「柴語錄」，縣長張麗善歡迎大家一起來盡情享受雲林海洋的熱情。

縣府文觀處長陳璧君指出，去年雲林觀光約2093萬人次，今年1至6月就已突破2100人次，提前突破紀錄，為強化海線觀光，連辦7屆雲西海洋音樂季，深受歡迎，今年除邀請時豐等藝人和多支知名樂團表演，也有夏日音樂派對、兒童清涼水樂園、風翼水翼體驗，節目豐富又精彩。

同時響應永續環保推出百人淨灘，更邀請雲林風箏達人候順政和藝術家陳玄茂打造包青天大風箏「正氣飛揚」、虎科大團隊攜手國際沙雕師周聖強將打造「海廢咖啡吧」及沙雕表演Live秀。除強大卡司陣容，2天活動匯聚柴語錄IP主題市集、斗六藝文潮市集、高雄良い日、西螺東南夜市等攤商組成200攤市集，吃喝玩樂一次滿足。

「台灣濱崎步」王彩樺將親自演繹「雲西浪浪舞」熱場之外，入圍金曲獎最佳新人獎的「芒果醬 Mango Jump」、搖滾金曲樂團「傻子與白痴」、譽為台灣的Alan Walker及電子療癒天團「原子邦妮」、入圍金曲獎最佳樂團的浪漫製造機「甜約翰」及橫掃全台音樂季的新生代樂團「核果人」、「公館青少年」、「Who Cares 胡凱兒」、「擊沈女孩」、「沈默紳士」及「SONNIE桑尼」，輪番上陣熱力開唱。

雲林縣長張麗善說，雲西海洋音樂季已成全台最具代表性的夏季音樂品牌之一，今年規模全面升級，兩天高鐵雲林站有交通接駁，民眾可查詢「慢遊雲林」，這個夏天雲西海洋音樂季絕對是不容錯過的精彩盛會，保證讓你玩得盡興、吃得過癮，更有超過1000份好禮相送，機不可失，更多資訊可查詢「慢遊雲林」、「雲西海洋音樂季」粉絲專頁。

2025雲西海洋音樂季本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，雲林藝術家攜手製作的包青天大風箏也將升空「正義飛揚」。記者蔡維斌／攝影
2025雲西海洋音樂季本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，雲林藝術家攜手製作的包青天大風箏也將升空「正義飛揚」。記者蔡維斌／攝影
2025雲西海洋音樂季本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，藝人罷時豐透過視訊邀請大家一到雲林享受海洋的熱情。記者蔡維斌／攝影
2025雲西海洋音樂季本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，藝人罷時豐透過視訊邀請大家一到雲林享受海洋的熱情。記者蔡維斌／攝影
2025雲西海洋音樂季本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，藝人罷時豐透過視訊邀請大家一到雲林享受海洋的熱情。記者蔡維斌／攝影
2025雲西海洋音樂季本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，藝人罷時豐透過視訊邀請大家一到雲林享受海洋的熱情。記者蔡維斌／攝影
今天也有沙雕專家表演。記者蔡維斌／攝影
今天也有沙雕專家表演。記者蔡維斌／攝影
2025雲西海洋音樂季本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，今天開幕式由雲林縣長張麗善帶領揭開雲林藝術家攜手製作的包青天大風箏。記者蔡維斌／攝影
2025雲西海洋音樂季本月26、27日在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，今天開幕式由雲林縣長張麗善帶領揭開雲林藝術家攜手製作的包青天大風箏。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左二）歡迎大家來雲林，除了享受熱情的音樂接力唱，還有200攤美食市集，吃玩樂一次滿足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左二）歡迎大家來雲林，除了享受熱情的音樂接力唱，還有200攤美食市集，吃玩樂一次滿足。記者蔡維斌／攝影
2025雲西海洋音樂季攜手療癒系插畫IP「柴語錄」，推出多款限量聯名周邊，以「五告柴」為主角設計，展現獨特潮流魅力。圖／雲林縣政府提供
2025雲西海洋音樂季攜手療癒系插畫IP「柴語錄」，推出多款限量聯名周邊，以「五告柴」為主角設計，展現獨特潮流魅力。圖／雲林縣政府提供

音樂 雲林 樂團 沙雕 美食 夜市 派對 張麗善 藝術家 海水浴場

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