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「全台最短」左鎮老街重新妝點門面 將推出共食辦桌活化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「全台最短」左鎮老街重新妝點門面，即將推出共食辦桌進一步活化。圖／左鎮公所民政課提供
「全台最短」左鎮老街重新妝點門面，即將推出共食辦桌進一步活化。圖／左鎮公所民政課提供

台南左鎮老街人稱全台最短老街，短短幾十公尺十幾間民宅，只剩四、五戶居住一度破落；但因保留了傳統台灣鄉村風貌，最近不但藝術家陸續進駐、大學師生藝術裝置妝點門面，還規畫了許多活動要舉辦吸引遊客、重現老街風情。

左鎮老街走在這裡彷彿穿越時光回到過去，近年因父老奔走、藝術家參與，逢年過節舉辦各種活動，還能吸引一些遊客參觀，平日就有點冷清；不過近來區公所結合大學社會責任師生團體進駐、加上藝術家、地方社區參與，不僅門面煥然一新，在地人對未來也充滿期待。

前區長余基吉表示，除了陸續有幾位藝術家進駐開設工作室，主動打理老街門面，地方各界也打算合作陸續舉辦多種活動來增加曝光度，除了區公所配合促銷在地景點，還引進大學社會責任團隊參與。

南台科大「文字造形設計」課程師生，近日以「西拉雅族姓氏」做為創作主題，設計字體詮釋傳統姓氏，結合西拉雅族「自然信仰」、「傳統紋樣」與「生活器具」等文化意象，創作出兼具傳統與現代風格的多元文化藝術掛布。

進駐老街的「常在」工作室表示，近日協助規畫在老街上方布置七彩布旗，也將串連在地社區推出「風土有聲，食語有情」共食辦桌活動，要讓大家品嘗各種在地食材製作的左鎮「白堊惡地餐桌文化」、在左鎮老街「看見一條仍願意分享的街道」。

參與策劃者陳莉莉表示，第一次走進曾經熱鬧的左鎮老街時，迎接她的不是人潮，而是靜默。街上沒有車，也沒有聲音，「只有風在空屋的窗縫間穿梭，路邊雜草悄悄長出身影。」左鎮的人說，他們自己其實也很少進來。

「我們想把那樣的餐桌，重新放回老街」，她說，不是為了重演懷舊，而是想從「共食」開始，讓街道重新有聲音，讓餐桌成為老街的中心，也讓來到的人，有一個願意停下來的理由。不久後會公布餐桌活動報名方式，希望大家持續關注。

「全台最短」左鎮老街即將推出各種在地食材製作的「共食辦桌」。圖／左鎮公所提供
「全台最短」左鎮老街即將推出各種在地食材製作的「共食辦桌」。圖／左鎮公所提供

「全台最短」左鎮老街重新妝點門面，即將推出共食辦桌進一步活化。圖／左鎮公所提供
「全台最短」左鎮老街重新妝點門面，即將推出共食辦桌進一步活化。圖／左鎮公所提供

「全台最短」左鎮老街重新妝點門面，即將推出共食辦桌進一步活化。圖／左鎮公所民政課提供
「全台最短」左鎮老街重新妝點門面，即將推出共食辦桌進一步活化。圖／左鎮公所民政課提供

「全台最短」左鎮老街即將推出各種在地食材製作的「共食辦桌」。圖／左鎮公所提供
「全台最短」左鎮老街即將推出各種在地食材製作的「共食辦桌」。圖／左鎮公所提供

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