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台南風災嚴重又逢豪雨特報 市府各局處加強防備災情應變

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市政府今天在消防局召開公共安全議題研討會議，因正逢熱帶氣流旺盛，仍有豪雨特報，副秘書長徐健麟請各局處加強防備災情應變措施，降低危害事故因素。記者袁志豪／翻攝
台南市政府今天在消防局召開公共安全議題研討會議，因正逢熱帶氣流旺盛，仍有豪雨特報，副秘書長徐健麟請各局處加強防備災情應變措施，降低危害事故因素。記者袁志豪／翻攝

丹娜絲颱風侵襲台南，造成溪北區域災情嚴重，尤其停電、停水、屋損嚴重與農業損失慘重，台南市政府今天在消防局召開公共安全議題研討會議，因正逢熱帶氣流旺盛，仍有豪雨特報，副秘書長徐健麟請各局處加強防備災情應變措施，降低危害事故因素。

徐健麟先感謝市府團隊於颱風期間協助救災、災民安置及災後應變與重建，協助災民度過難關，再由各局處提報業務工作項目，另針對有教育意義及市政新知進行溝通宣達，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。

目前正值暑假期間，各營業場所及觀光景點匯聚大量觀光人潮，徐健麟也轉達市長黃偉哲期望各局處強化各項公共安全橫向聯繫，尤其針對公安、環安、消安、食安及道安等公共安全部分執行宣導、輔導、監督及查核多元策略，並多方宣導市民防災意識觀念，以提高臨機應變能。

台南市政府今天在消防局召開公共安全議題研討會議，因正逢熱帶氣流旺盛，仍有豪雨特報，副秘書長徐健麟請各局處加強防備災情應變措施，降低危害事故因素。記者袁志豪／翻攝
台南市政府今天在消防局召開公共安全議題研討會議，因正逢熱帶氣流旺盛，仍有豪雨特報，副秘書長徐健麟請各局處加強防備災情應變措施，降低危害事故因素。記者袁志豪／翻攝

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