快訊

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

臭水溝大變身驚見螢火蟲回來了 雲縣府斥資3億打造親水廊帶

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝「雲林溪」蛻變成親水綠色廊道，甚至讓紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，縣府將再投入3億元打造7處景觀亮點，明年底陸續完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝「雲林溪」蛻變成親水綠色廊道，甚至讓紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，縣府將再投入3億元打造7處景觀亮點，明年底陸續完工。記者陳雅玲／攝影

雲林溪為流經斗六市重要河川，多年前因長期汙染加蓋，縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝蛻變成親水綠色廊道，甚至讓紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，日前獲得2025TWBA台灣生物多樣性獎，縣府將再投入3億元打造7處景觀亮點，明年底陸續完工。

斗六雲林溪加蓋多年，經地方居民請願掀蓋、還水於民，雲林縣府2016年投入12億元啟動全台最大規模掀蓋整治工程，採「截流汙水、復育生態」雙軌策略，成功重塑全長2.8公里河段，為斗六市打造集防洪、生態、文化與休憩功能於一體的藍綠帶核心區，被譽為雲林版的「首爾清溪川」。

水利處長許宏博表示，工程完成後，經過長期監測，溪域植物、鳥類、魚類種類明顯增加，並吸引小白鷺、翠鳥、紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，城市生態系統復育成功令人驚喜，日前更在「2025第三屆TWBA台灣生物多樣性獎」獲得非營利事業組金獎。

但地方認為雲林溪水岸綠色廊道休憩設施不足，周邊閒置空間未能妥善規畫，縣府蒐集意見後，盤點雲林溪上中下游可短期取得的公有地及場域，規畫投入3億元打造7處新景觀亮點，預計今年底前發包，明年底陸續完工。

許宏博表示，亮點工程聚焦都市藍綠軸帶延伸、打造都市活動空間、改善斗六舊城區文化聚落環境，上游在成大斗六分院、藝術水岸園區打造水濱療癒花園、生態濕地教育園區；中游有警察宿舍聚落環境景觀改善、行政歷史文化園區廊道；下游有鐵道主題公園及綠廊串聯、圖南宿舍水岸步道串聯、正心二路水岸步道景觀改善等工程。

雲林縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝「雲林溪」蛻變成親水綠色廊道，甚至讓紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，縣府將再投入3億元打造7處景觀亮點，明年底陸續完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝「雲林溪」蛻變成親水綠色廊道，甚至讓紅冠水雞與螢火蟲等物種重現溪畔，縣府將再投入3億元打造7處景觀亮點，明年底陸續完工。記者陳雅玲／攝影

雲林 斗六 復育 綠色 濕地 魚類 螢火蟲

延伸閱讀

新北暖心中醫師熱中公益連2年捐車 自許為螢火蟲發微光照亮別人

夏日親水景點享受沁涼！新北市TOP8瀑布景點 「台版尼加拉瀑布」十分瀑布最夯

屏東楓港溪9月漁撈體驗 親水學習南排灣山林智慧

清水溪草嶺段堰塞湖自然溢流 下游仍警戒持續監控

相關新聞

丹娜絲風災南市校園陸續復原 教育局：確保各校如期開學

丹娜絲颱風肆虐，臺南市校園救災復原工作不停歇，連日來在教育局與學校結合教職員、社區、家長會和校友會等共同協力復原下，各校環境復原進度超前，截至20日整體恢復情形已超過八成．．．

臭水溝大變身驚見螢火蟲回來了 雲縣府斥資3億打造親水廊帶

雲林溪為流經斗六市重要河川，多年前因長期汙染加蓋，縣府投入近12億元掀蓋、整治，成功讓臭水溝蛻變成親水綠色廊道，甚至讓紅...

丹娜絲重創雲嘉南四縣市 台新銀、昇恒昌基金會合捐300萬賑災

為協助在丹娜絲颱風中受災的更生人與馨生人家庭儘早重建生活，台新銀行公益慈善基金會與昇恒昌基金會共同捐款300萬元，法務部...

雲林六房媽明年過爐 五間厝紅壇動土

國家重要民俗的雲林六房媽過爐，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，目前供奉在土庫鎮紅壇，縣長張麗善及新爐主顏徐素芬等人昨遵循...

無固定廟宇的六房媽祖 明年由斗南五間厝為媽祖建新家

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，沒有固定廟宇，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，目前供奉在土庫鎮紅壇，明年115-116...

嘉義縣阿里山雨後土石坍方 縣道169線2度坍方緊急封路

豪雨引發阿里山土石坍方，縣道169線28公里路段發生土石坍方，縣府接獲通報後，調派機具與人員前往搶修，清除後又坍方，廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。