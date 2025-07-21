嘉縣義竹試辦AI地空整合捕犬 僅1週捉逾8成浪犬

嘉義縣家畜疾病防治所導入AI科技，推動地空整合的智慧捕犬系統，在義竹鄉光電熱區試辦1週，即捕捉當地超過8成流浪犬，成效顯著，可做為全台遊蕩貓犬管理參考。

嘉縣家畜所長林珮如今天告訴中央社記者，繼去年與雲林科技大學電機工程系助理教授陳靜茹團隊合作，運用AIoT智慧聯網感測系統，改良巨型捕犬圍籬並結合無人機，研發出「地空AI智能捕犬系統」後，今年更升級開發出「犬隻動態即時辨識與警示系統」，實現自動化精準捕捉。

林珮如說，近日家畜所與義竹鄉公所合作，將此系統應用在當地光電發電區域的浪犬，當地浪犬數量比人多，傍晚後住戶都不敢出門散步，透過一條龍作業模式，進行捕捉、絕育、醫療與後續安置，試辦1週即捕捉此區域超過8成流浪犬，降低浪犬危害。

林珮如表示，團隊透過無人機空拍、AI影像分析與民眾通報資料，建立狗群活動熱點，依據地形規劃設置巨型捕犬圍籬，搭配後續專業團隊執行人道、可複製的流浪動物管理解決方案，有效改善地方犬貓亂象。

此外，針對餵養與棄養行為，林珮如強調，家畜所同步開發「人車牌辨識系統」，提升違規查處效率。

林珮如指出，為因應犬貓零安樂政策與棄養問題，縣府已成立動物保護管制隊、獸醫師醫療團與動保稽查員三大專業團隊，6年來已為近4萬隻犬貓完成絕育；累計裁罰超過120件，總金額近新台幣400萬元；去年更以2827隻捕犬量，居全國之冠（佔全國21%）。