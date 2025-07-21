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雲林六房媽明年過爐 五間厝紅壇動土

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
國家重要民俗的雲林六房媽過爐，昨舉行明年紅壇新建工程動土儀式，預定明年農曆4月為媽祖搬新家。記者蔡維斌／攝影
國家重要民俗的雲林六房媽過爐，昨舉行明年紅壇新建工程動土儀式，預定明年農曆4月為媽祖搬新家。記者蔡維斌／攝影

國家重要民俗的雲林六房媽過爐，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，目前供奉在土庫鎮紅壇，縣長張麗善及新爐主顏徐素芬等人昨遵循古禮，舉行新建紅壇動土典禮，預定明年農曆4月過爐，「為媽祖搬新家」，移駕到輪值股的斗南鎮五間厝股。

因應六房媽每年須搬新家，全國六房媽會每年農曆2月間擲筊選出新爐主，負責建造紅壇工程事宜，明年由斗南鎮的五間厝股輪值，經該股眾多信徒中，顏徐素芬以8允杯獲選為明年新爐主，五間厝順安堂勤習堂獅陣、六房媽粉絲團、千順將軍團等文武陣頭，昨在紅壇新址舉盛大的新建工程動土儀式。

顏徐素芬、張麗善、中華民國六房媽會理事長徐萬成、立委張嘉郡、丁學忠等人遵循古禮焚香化疏，來自各股代表上千人到場觀禮並團拜祈求紅壇興建工程能平安順利。

徐萬成指出，六房媽祖沒有固定廟宇，由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等5股34庄共同輪值建造紅壇奉祀，雖居無定所卻有廣大信徒，成為地方別具特色的信仰中心，由於每股至少有6個庄，每庄要20、30年甚至70、80年才輪到1次，所以每年過爐遶境慶典均十分盛大，發展成雲林的宗教盛事。

張麗善表示，六房媽凝聚5股34個庄頭鄉親的向心力，影響力也擴展到全國，每年過爐吸引數萬信眾隨香迎駕，代代相傳己有百年，2013年公告登錄雲林縣民俗，2017年文化部登錄為國家級重要民俗，歡迎明年過爐大典到五間厝紅壇參拜，見證盛況。

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