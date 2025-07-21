冷眼集／總統顧罷免 無視災後地獄

丹娜絲颱風掀翻嘉南的平房屋頂，逾兩千戶苦等蓋上帆布，更有大量廢棄屋瓦、泡水家具甚至光電板待清運，賴清德總統勘災卻稱「要利用天災訓練解決社區問題的能力」，直到昨第十四天，綠委痛批通訊救災根本就是打零分，一語道破賴政府的甩鍋心態。如果賴總統只專注為大罷免催票，災民何時能脫離災後地獄？

丹娜絲颱風特殊的西部沿海路徑，造成多數雲嘉南地區民眾這輩子未見過的颱風災情，尤其沿海所受風勢最強勁，當地又多屬傳統平房，頂部若非屋瓦就是以鐵皮加蓋，長年未經颱風等級風力檢驗，「防衛韌性」不論從民眾經驗、心態，可想而知毫無預期此次災情。

嘉義、台南許多沿海地區，電桿整排傾倒，台電調度全台近九成整修人力前來，災後超過十天終於宣告全數復電；文旦有超過八成落果，鋪成令農民心痛的地毯，靠各地志工湧入幫撿拾，趕在酸臭前移除；台南的屋頂遭吹翻超過萬戶，許多只有老弱居住，造成不只一起死亡意外，還有屋內泡爛的家具也要搬出；一切在在顯示，災情嚴重程度，遠超過當地搶救、復原的量能。

但面對受災戶喊話，希望有更多國軍協助清理家園，賴清德卻回應「國軍主要任務是保護國家，不能所有事情都需要國軍」、「要利用天災，訓練解決社區問題的能力」；遇上不敢爬屋頂的居民，則回應「要自己爬」；立委陳亭妃重批通訊尚未完全復原、通訊的救災處理打零分，就是直白提醒，中央不該忘了救災角色、該負起的責任。

目前要不是其他縣市不分藍綠主動幫助災區、民眾自發性利用休假挺進幫忙，受災戶的哀號肯定翻倍，民進黨自家立委直到災後十多天才開砲，如果賴政府仍以異己忽視，復原路遙遙，大罷免也不會比這場風災有助於全社會防衛韌性。