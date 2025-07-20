搶暑期農遊體驗商機 嘉縣番路農會旅療熱賣

爭搶暑假旅遊大餅，嘉義縣番路鄉農會結合採果、柿染、玫瑰花園旅療等多元內容，媒合超過15名在地農友參與，創新農遊體驗行程，吸引機關團體與旅遊業者洽詢預約，掀起暑期農村觀光熱潮，為通往阿里山的番路鄉注入全新觀光動能。總幹事趙幸芳表示，讓地方資源透過創意包裝被更多人看見。

隨著食農教育、農業體驗旅遊在全台掀起風潮，番路鄉農會策畫「農村生活體驗遊程」吸引國內2大旅遊品牌雄獅旅行社與可樂旅遊搶先布局，預約大批團體遊客來番路深度體驗DIY課程與農村魅力，阿里山腳下的番路鄉，不再只是旅客經過的中繼站。

番路鄉農會近幾年結合果園導覽、季節採果、傳統工藝與在地文化，打造兼具教育性、趣味性與地方創生意義的多元遊程。今年暑假再度推出全新體驗活動「做扇柿・袋袋相傳・真柿棒」，從創意柿染、手工改造舊衣到扇子製作，設計出一系列與在地農產結合的創新手作課程，吸引大型機關、學校與旅遊業者爭相預約，詢問電話不斷。

總幹事趙幸芳表示，希望讓遊客在旅途中，能真正「做中學、玩中體會」，從一件手作品了解番路的農產特色與文化底蘊，也讓農村旅遊更具記憶點與深度。

她說，番路農會的目標不僅是吸引遊客，更希望建立一個長期、可持續的地方創生模式，讓農民得以在觀光轉型中穩健受益，讓地方資源透過創意包裝被更多人看見。