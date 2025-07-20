無固定廟宇的六房媽祖 明年由斗南五間厝為媽祖建新家

列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，沒有固定廟宇，每年由轄內5股輪流建造紅壇供奉，目前供奉在土庫鎮紅壇，明年115-116年將移駕到輪值股的斗南鎮五間厝股，今天雲林縣長張麗善及新爐主顏徐素芬等人遵循古禮舉行新建紅壇動土典禮，預定明年農曆4月過爐，為媽祖搬新家。

紅壇新建工程動土由爐主顏徐素芬、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠及文化觀光處長陳璧君、保存者中華民國六房媽會理事長徐萬成等人遵循古禮焚香化疏，來自各股代表上千人到場觀禮並團拜祈求紅壇興建工程能平安順利。

徐萬成指出，六房媽祖沒有固定廟宇，由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等5股34庄共同輪值建造紅壇奉祀，雖居無定所卻有廣大信徒，成為地方別具特色的信仰中心，由於每股至少有6個庄，所以每庄起今要2、30年甚至7、80年才輪到1次，所以每年過爐遶境慶典均十分盛大，發展成雲林的宗教盛事。

因應六房媽每年需搬新家，全國六房媽會每年農曆2月間擲筊選出新爐主，負責建造紅壇工程事宜，明年由斗南鎮的五間厝股輪值，經該股眾多信徒中，顏徐素芬以8允杯獲選為明年新爐主，今天五間厝順安堂勤習堂獅陣、六房媽粉絲團、千順將軍團等文武陣頭，在紅壇新址舉盛大的動土儀式，預定明年農曆4月過爐為媽祖搬新家。