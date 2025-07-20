台南水道博物館互動展 遊客畫出心目中河流飆創意

台南山上花園水道博物館在暑假推出微型互動展覽「你心目中的河流」，邀請遊客畫出心目中河流景色，貼到展場河流展示板上，留下許多不同創意，也成為園區高人氣景點。

館方人員今天告訴中央社記者，鑒於國定古蹟法規嚴謹，水道博物館更換展覽不易，今年暑假以機動型展示形式，邀請民眾一起入園創作，活動主題緊扣「水」議題，讓大家在展示自己作品同時，也能欣賞其他遊客作品。

館方人員表示，活動推出以來迴響熱烈，遊客展現多元創意，有考究日本技師八田與一及圳溝意象創作，也有可愛花草鳥獸，還有人寫上「愛情來得太快」，讓人聯想是否擔心愛情如流水很快消逝，增加展覽趣味性。

館方指出，隨著參與人數越來越多，展示板上的河流景色越來越豐富，彷彿漸漸活過來的河流，讓參與創作民眾樂在其中。

館方說明，參與「你心目中的河流」創作，可以同時解鎖暑期活動「時空探險王」，以及館方與左鎮化石園區合作的「考古收藏家」，若成功收集水道與化石館推出的紀念明信片，週末期間可以加碼領取限量兌換券，到水道咖啡換取海鹽霜淇淋，或是到左鎮農會兌換芒果布丁。

台南市立博物館長何秋蓮表示，自從市立博物館整併以來，各館舍間互動與連結比以往更加緊密，如由水道博物館、化石園區與南瀛天文館合作的「博物館之旅」，或是一次串聯6個館舍的集章抽獎活動「時空探險王」，展現各館舍合作潛力。