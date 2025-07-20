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雲林惜食料理賽 盼減少廚餘

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局昨在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽，縣長張麗善（中）等人對料理讚不絕口。記者陳雅玲／攝影
為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局昨在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽，縣長張麗善（中）等人對料理讚不絕口。記者陳雅玲／攝影

雲縣環保局鼓勵惜食，減少廚餘，昨在虎尾大成商工舉辦惜食料理初賽，20名參賽者使用指定的豬五花等食材達成零廚餘烹飪，有人利用蛋殼當容器，別具巧思。

環境部舉辦首惜廚師甄選，雲林昨先舉辦初賽，吸引20名社區民眾、在地青農競技。大會指定豬五花為主食材，另有紅蘿蔔、雞蛋、青蔥等25項配料，參賽者限定重量烹煮完成2道料理，再根據「全食物」利用程度、創意及創新等面向評比。

結果張傑淳以「沾五不剩漢堡排、蔥鹽豬五花」奪冠，將代表雲林縣參加環境部中區決賽。2、3名分別是沈宛毓「水煎煮五花、豬五花蔬菜卷」，黃仟玫「五行蛋羹、五行捲餅」。

縣長張麗善說，民眾惜食能減少廚餘產生，盼從源頭減少食物浪費，讓「食在地、吃當季、善用格外品」成為縣民的生活日常。環保局長張喬維指雲林是農業大縣，從食材全利用做起，就是邁向永續循環的第一步。

雲林去年每月平均回收766公噸廚餘，環保局加強破袋稽查及退運機制後，1至5月回收量增至950噸，虎尾鎮長林嘉弘說，清潔隊員發現，很多廚餘其實仍可利用，大家若能將食材做最大利用，不僅節省三餐花費，還能減少廚餘，一舉兩得。

雲林 料理 張麗善 廚餘

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