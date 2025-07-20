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諸羅城隍中元祭揭幕 雲林添4無形文資

聯合報／ 記者魯永明陳雅玲／連線報導
嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，昨晚以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，昨晚以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市「諸羅城隍中元祭」系列活動昨天傍晚揭幕，享譽300餘年城隍廟每年農曆7月辦「城隍中元祭」，透過民俗儀式延續特有的中元「輪普」文化；雲林縣保存無形文化資產，公告新登錄「風箏」保存者侯順政等4項傳統工藝，以利永續傳承。

「諸羅城隍中元祭」由市府民政處長林家緯、城隍廟董事長賴永川連袂揭幕，祭典有全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡、綏靖聖誕4大主軸民俗儀式，並舉辦「中元盃全國電競公開邀請賽」，透過電競比賽結合在地文化，讓城隍廟中元祭成為兼具傳統與現代的文化盛事。

農曆6月29日夜間11時開鬼門，將開放民眾參與「淨爐除穢」敕水禁壇科儀，透過城隍尊神度牒引領，讓眾孤魂到人間接受普施。農曆7月1日擴大舉辦普度，另文化局城市AR互動導覽，也將結合城隍廟8件歷史古物推出「奇幻嘉義諸羅秘影古物覺醒之謎城市AR互動尋寶探險」。

侯順政（右）投入風箏製作逾40年，雲林縣文化觀光處長陳璧君（左）對其技法嘖嘖稱奇。圖／雲林縣政府提供
侯順政（右）投入風箏製作逾40年，雲林縣文化觀光處長陳璧君（左）對其技法嘖嘖稱奇。圖／雲林縣政府提供
雲林縣保存無形文化資產，公告新增登錄4項傳統工藝，入列的有「風箏」保存者侯順政；「粧佛」保存者蔡炯容；「大木作技術」保存者林山田；民俗活動「崙背詔安客庄迎暗境」。其中崙背詔安客庄迎暗境，是先民防範盜匪，為闔家團圓、歡喜過節、祈求神明福佑所舉辦的遊庄遶境活動。

「粧佛」保存者蔡炯容融合泉州與福州派風格，其軟身媽祖神像製作聞名。圖／雲林縣政府提供
「粧佛」保存者蔡炯容融合泉州與福州派風格，其軟身媽祖神像製作聞名。圖／雲林縣政府提供

風箏 雲林 嘉義 中元祭

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