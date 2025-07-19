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國定古蹟諸羅城隍中元祭系列活動 青年手遊電玩啟動開幕創新吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市特色宗教觀光文化-國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間在廟埕，首創青年手遊電玩開幕，市府民政處長林家緯、城隍廟董事長賴永川等 出席，享譽300餘年城隍廟，每年農曆7月「城隍中元祭」，透過全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡、綏靖聖誕等4大主軸民俗儀式，延續嘉義特有中元輪普文化。

「城隍中元祭」有全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡、綏靖聖誕等4大主軸民俗儀式。城隍市集邀約餐飲甜點品牌，舉辦「中元盃全國電競公開邀請賽」，透過電競比賽結合在地文化，藉「新舊融合、在地交流、跨足國際」，建立長期品牌形象，讓城隍廟中元祭成為兼具統與現代潮流文化盛事。

城隍廟開鬼門前1晚（農曆6月29日）夜間11時，開放「淨爐除穢」敕水禁壇科儀讓民眾參與，透過城隍尊神度牒引領，讓眾孤魂到人間接受普施，道長張澤丕主持「開鬼門」儀式。

農曆7月1日普度擴大舉辦，祭祀共有7大主題；壓軸中央噴水圓環「城隍夜巡夯枷解厄」；文化局城市AR互動導覽與城隍廟合辦，結合城隍廟8件歷史古物，推出「奇幻嘉義諸羅秘影古物覺醒之謎城市AR互動尋寶探險」。活動公告文化局官網站、臉書。

城隍廟近年積極與各界團體合作，通過藝文、戲劇、音樂、電影等多元活動，擔負信仰傳承使命、吸引新世代學生參與，讓年輕人深刻認識宗教民俗與現代的潮流風格，體會先民傳承文化的努力和價值，投入參與讓優質文化融合得予永續傳承。

賴永川說，「慈悲中元祭承載慎終追遠精神，可以成為青年文化創意的舞台。這次電競賽事，是我們向下一代傳遞信仰、連結地方文化的重要嘗試。」

嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影
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嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟「諸羅城隍中元祭」系列活動，晚間以年輕人手遊電玩啟動開幕。記者魯永明／攝影

城隍廟 嘉義 中元祭

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