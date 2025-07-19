致敬復電英雄！台南8大文化史蹟景點 台電員工攜伴免費遊
丹娜絲颱風侵襲期間，台南市遭遇16級強陣風重創，多處道路與設施受損，也造成大規模停電，台電公司同仁第一時間投入災後搶修，不眠不休地奔赴災區，全力協助台南市快速恢復供電，台南文化局推出「文化場館感恩方案」，邀請台電員工與親友共遊古蹟與博物館，為身心充電，也向他們表達最深的敬意。
即日起至今年12月31日止，凡台電公司員工出示服務證件，即可與一名同行者免費參觀台南8處歷史文化場域，包括赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、隆田文化資產教育園區、台南市立博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區。
文化局另提供文創商品購物優惠，於赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館與隆田文化資產教育園區等場館之販售部，憑台電員工服務證即可享文化局自營商品9折優惠。
市長黃偉哲表示，這次丹娜絲颱風帶來強烈風雨，對台南造成極大衝擊，然而正是台電人員第一線冒雨搶修、奮力完成復電，才讓我們的城市快速重啟。這份誠摯的回饋方案，是市府與全體市民對台電最深的感謝與敬意。也希望辛苦的電力英雄們，能在文化的療癒中獲得片刻安寧，與家人一同留下美好記憶。
文化局也溫馨呼籲，台電不眠不休讓市民生活逐步重回正軌，感恩方案是對台電人員最誠摯的敬意與邀請，為感謝這群無名英雄的無私奉獻，歡迎大家來台南走入文化場域，感受城市的溫度與文化的光亮。
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