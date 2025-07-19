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雲林每月廚餘回收量近千噸 今辦惜食料理比賽促進廚餘減少

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局今在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽，縣長張麗善（中）等人對料理讚不絕口。記者陳雅玲／攝影
為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局今在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽，縣長張麗善（中）等人對料理讚不絕口。記者陳雅玲／攝影

為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局今在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽，20名參賽者使用主要指定食材豬五花搭配選用食材，以達成零廚餘烹飪，有參賽者巧思利用蛋殼當作容器，冠軍將代表雲林參加環境部舉辦的中區決賽。

環境部舉辦第3屆首惜廚師甄選活動，雲林縣今先舉辦「惜惜好食光」惜食料理食譜組初賽，包括社區民眾、在地青農等20人參賽，指定豬五花為主食材，另有紅蘿蔔、雞蛋、青蔥等25項選配食材，參賽者僅能針對各項食材限定重量進行烹煮完成2道料理，根據「全食物」利用程度、創意及創新等面向評比。

比賽結果第一名由張傑淳的「沾五不剩漢堡排、蔥鹽豬五花」拿下、第二名沈宛毓「水煎煮五花、豬五花蔬菜卷」、第三名黃仟玫「五行蛋羹、五行捲餅」。

雲林縣去年廚餘回收量每月平均766公噸，環保局加強破袋稽查及退運機制後，今年1至5月回收量增至950噸，虎尾鎮長林嘉弘指出，虎尾鎮垃圾分類成效佳，但廚餘回收量明顯增加，清潔隊員發現很多廚餘其實仍可利用，丟掉相當可惜，若能將食材發揮其最大功效，不僅可節省三餐花費，還減少廚餘產量

環保局長張喬維表示，永續循環是世界各國目標，雲林是農業大縣，若能從食材全利用開始做起，即是永續循環的第一步，希望透過本次活動，倡導「格外品」的友善消費觀念，鼓勵大家善用外觀不佳但品質優良的蔬果，減少因外貌被淘汰的農產品浪費，讓所有辛勤耕作的成果都能被珍惜善用。

雲林縣長張麗善說，惜食料理可減少廚餘產生，盼從源頭減少食物浪費，讓「食在地、吃當季、善用格外品」成為縣民的日常選擇。

為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局今在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽。記者陳雅玲／攝影
為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局今在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽。記者陳雅玲／攝影
為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局今在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽。記者陳雅玲／攝影
為鼓勵民眾惜食，降低廚餘比例，雲林縣環保局今在虎尾大成商工舉辦惜食料理「惜惜好食光」初賽。記者陳雅玲／攝影

食材 雲林 張麗善 廚餘

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