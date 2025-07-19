台南壁區上茄苳里風災受損嚴重 市府媒合志工協助清理

颱風侵襲台南市溪北多處受災，台南市政府社會局號召志工協助家戶清掃環境、修繕家園。今天媒合22位志工到後壁區上茄苳里，協助整理受損嚴重老舊民宅。社會局說，目前已媒合6百餘名志工投入各地復原行動，並持續推動人力資源調度，讓災後服務不間斷。

市長黃偉哲、社會局長郭乃文今天也到後壁慰問居民並感謝志工，「並動手幫忙清除廢棄物」。黃偉哲表示，這次颱風夾帶強風豪雨，重創沿海與低窪地區，許多家庭住宅損毀生活困頓。今天來上茄苳里災區復原，社會局號召許多志工來幫忙獨居老人，包括華山基金會及其他自行前來幫忙民眾，大家齊心協力清理廢棄物。

他說，丹娜絲颱風剛走，薇帕颱風又接近，須抓緊時間清理家園，趕快把屋頂蓋好，讓房屋避免繼續漏水破壞家具跟財物，感謝國軍、義消，還有各地趕來幫忙的志工，因為大家付出的愛心，讓城市充滿愛，也讓災區重建能加速完成。

黃偉哲表示，風災過後市府團隊除協調各局處加速清理道路、排除積水也積極協助居民家園修繕，盡可能縮短災後復原時間。感謝全國各地志工第一時間響應，帶著工具和愛心協助長者打掃屋舍、搬運傾倒的家具。對年邁且無子女陪伴的長輩來說，志工的到訪不僅是勞力支援，更是一種心靈慰藉與力量，讓他們重新看見希望。

台南市長市長黃偉哲今天也視察環保局在後壁區廢棄物清除作業，慰勞清潔隊員，感謝他們連日不懈的工作，協助民眾清理家園。