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影／台南風災善後修繕致傷亡 民代慰問籲放寬認定納救助對象

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
風災善後時傷亡未納救助對象 民代慰問籲放寬認定。記者周宗禎／攝影
風災善後時傷亡未納救助對象 民代慰問籲放寬認定。記者周宗禎／攝影

丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，有3個受災民眾因為修繕屋頂墜落等傷亡，因為並非因颱風「直接」造成死傷，目前未屬救助金發放對象。立委林俊憲郭國文、市議員蔡蘇秋金、七股區溪南里長黃郁智、佳里區下營里長林秉達今天開記者會呼籲政府從寬解釋，並募款協助。

近日七股區88歲婦人因為停電點蠟燭照明時，釀成火災不幸喪命。佳里區受災戶爬上屋頂蓋帆布落地身亡。還有七股一名臨時工爬上結構不穩老屋摔落送醫頭頂縫了12針。

林俊憲指出，如果是「因災致死或致重傷」，死亡救助金總共80萬，重傷25萬，以上3人屬「風災衍生的傷亡者」，希望可納入救助金發放對象。他也探望這三人與家屬送上慰問金，接下來努力協助募款。

他說，七股婦人的兒子沒工作能力，現在過世了，家庭會需要進一步協助。佳里從屋頂摔落男子生前也要照顧高齡98歲媽媽，也需要政府社會協助。

郭國文表示，不管是中央或地方，針對天災救助金的發放標準都只有寫「因災致死或致重傷」，從政府照顧人民的觀點來看，有「從寬解釋」的空間，不只是直接受災害影響，也包括間接因災致死或致重傷，只要時間上跟災害發生緊密相連，且屬於緊急救災工作範圍內，將爭取納入救助金。

郭國文說，傷亡者都在自己選區已先探望，三人都是弱勢家庭，看到受傷工班因擔心錢的問題，猶豫是否動手術，其實相當難過，由於工班是受僱七股公所外包承包商，經他聯繫公所跟承包商會負起承攬責任，包括手術費用及補償。

風災善後時傷亡未納救助對象 民代慰問籲放寬認定。記者周宗禎／攝影
風災善後時傷亡未納救助對象 民代慰問籲放寬認定。記者周宗禎／攝影
風災善後時傷亡未納救助對象 民代慰問籲放寬認定。記者周宗禎／攝影
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風災善後時傷亡未納救助對象 民代慰問籲放寬認定。記者周宗禎／攝影
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郭國文 林俊憲 丹娜絲颱風

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