獨／真心愛民！一群曾協助救災阿兵哥 休假自發重返七股西寮送暖

台南市七股區西寮里這個曾被颱風「丹娜絲」重創的小村莊，今天上午迎來一群身穿白色T恤、頂著平頭、膚色曬得黝黑的年輕人。原來是曾在災後第一時間投入清理的國軍阿兵哥。趁著假日自發再度回到西寮，探望里長與長輩，更帶來一包紅包與物資，盼能為災後復建略盡綿薄之力。

這群人沒有大聲張揚，西寮里長柯勝強一看到這群熟面孔，非常開心，卻也趕忙婉拒他們遞上的紅包。「你們的薪水不多，之前已經幫忙那麼多，這份心意我收到了，錢不能再收了。」柯勝強一邊說，一邊輕拍他們的肩膀，語氣充滿感激。

這些年輕人低調表示，今天回來和國軍身分無關，回來看看。「那時候來服務十幾天，每天幫忙清理垃圾、搬運受損家具，跟里長、村裡的老人家都建立感情了。離開後總是放心不下，所以利用放假再回來看看。」

原本他們集資，想捐點錢給西寮當作復建經費，雖然數目不多，卻是一番真情，但遭到婉拒後，里長只收下乾糧物資。