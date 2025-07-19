嘉市成年禮青年奉茶父母擁抱 黃敏惠為青年披巾勉勵

嘉義市府上午在中庭舉辦成年禮活動，共114名年滿16至20歲青年參加，市長黃敏惠逐一為青年披巾，並舉辦「三加禮」儀式。安排青年學子為父母奉茶、擦護手霜及擁抱，感謝父母付出，青年宣讀誓詞，期勉自己成為能夠貢獻所長的人，氣氛溫馨隆重。

成年禮儀式從「淨儀」開始，代表洗淨身心，脫去稚氣，有新的出發；「始加禮」行禮者向家長奉茶、擦護手霜，代表對父母感恩，增進親子感情，家長為子女披戴白巾，代表青年脫離童稚邁入生命的另一個階段。

「再加禮」由市長黃敏惠為青年掛黃色長巾，讓青年認知肩擔重任，要有服務社會精神，由南華大學校長高俊雄擔任上賓傳燈給學生，代表薪火相傳，期勉學子未來發光發熱。最後「三加禮」市長及貴賓致贈賀禮，祝福青年未來走的平順。

黃敏惠感謝南華大學校長高俊雄、佛光山圓福寺住持覺禹法師，以及嘉邑城隍廟、九華山地藏庵支持，讓活動圓滿。她說，孩子成長是市府最重視的事，從家庭、學校到邁向社會，每個階段值得珍惜祝福。