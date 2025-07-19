影／颱風吹垮雞舍…數十公噸石綿瓦待清運 嘉義雞農嘆復原困難

中颱重創中南部，多數傳統養雞場因結構老舊不敵強風吹襲，滿地石棉瓦屋頂殘骸隱藏致癌隱憂。嘉義縣義竹鄉一處養雞場20座雞舍竟倒了12座，石棉瓦初估重達數十公噸，業者粗算光清除費用就要200萬元，還有帆布、鋼管等廢棄物待清理，重建之路遙遙無期。

在地養雞近40年的林姓雞農無奈表示，從28歲養到66歲，沒遇過這麼嚴重的災情，那天他原本在雞場顧守，但颱風把鋼管、帆布吹得七零八落，他連忙關電逃跑，毀損嚴重毫無修復可能，只能全部拆除重蓋，至少得花上半年，期間雞隻得從小雞重新養起，收入全無。

「風災後沒讓一個員工失業！」林姓雞農說，為了讓員工有工作，災後請大家幫忙整理場內殘骸，先將木頭、塑膠等分類，等清運業者進場，但最頭痛的還是石棉瓦，每公噸處理要價4.5萬元，粗估光是石棉瓦就得花200多萬，災後光復要錢也要時間，期盼政府能盡快補助。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如指出，早期雞舍多採石棉瓦屋頂，這波颱風吹倒不少傳統雞舍，相信災區還有大批石棉瓦待清運，石棉若處理不當恐釋出致癌纖維，除協助全面消毒避免禽流疫情外，也提醒業者切勿將石棉瓦丟到垃圾車，應由合格清運商處理。