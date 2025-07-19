雲林縣新增無形文化資產 「風箏」等4項入列

雲林縣保存無形文化資產，公告新增登錄傳統工藝「風箏」保存者侯順政、「粧佛」保存者蔡炯容及「大木作技術」保存者林山田與民俗活動「崙背詔安客庄迎暗境」，縣府將依法計畫保存維護，以利保存技術永續傳承。

雲林縣府新增四項無形文化資產，「風箏」傳統工藝師侯順政投入風箏製作逾40年，以傳統方式米字形竹製骨架，透過「紮、糊、繪、放」等技法設計風箏多節架構。

「粧佛」保存者蔡炯容年少即投身粧佛領域，融合泉州與福州派風格，技藝細膩且具創新表現力，其軟身媽祖神像製作聞名，作品流傳海內外，至今仍持續執業、教學並接受學徒拜師，掌握粧佛的文化內涵與技藝工法，對工藝保存與傳承具有實質貢獻。

「大木作技術」保存者林山田從事大木作相關工程已逾20年，精通榫卯結構、屋架結構計算、木構件製作等傳統技藝技術，除實務參與外，他也擔任推廣講師，在多場修復現場及工藝研習營中傳授大木作知識與操作技術。

「崙背詔安客庄迎暗境」是崙背詔安先民為防範盜匪，另一方面為闔家團圓、歡喜過節、祈求神明福佑所舉辦的遊庄繞境活動，居民自製竹製更寮及火把，以擔仔火遊庄、神轎遶境、路祭等展現傳統形式，登錄為雲林縣民俗，保存者水汴頭崇賢寺。