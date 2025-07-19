薇帕颱風逼近台電加快災區嘉縣復電 防漏電增加檢驗班
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋鎮，災後13天，沿海布袋、義竹鄉鎮剩百餘戶停電戶，受薇帕颱風外圍環流影響，災區雪上加霜，嘉義上午出現間歇性降雨，潮濕滑地增加台電搶修高空作業風險，避免工安意外，防漏電，增加檢驗班。
台電要求工程人員、領班與監護人員，落實施工安全，留意鬆軟土質、結構殘損建物等環境風險因素，遇天候惡劣暫時退避，待情況好轉後再續作業，確保安全。
復電進入尾聲，為確保送電安全，除既有重裝備工作班、輕裝備工作班，特別成立檢驗班，針對部分用戶受電線路損壞、或受電建物結構嚴重毀損，暫無人居住場所進行勘查，視情況先行切離電源，避免漏電、短路等可能引起火災或感電風險。檢驗班的小型工程車跟昇空車、吊臂車等重機具相比，猶如小蝦米一般，但守護民眾用電安全上，小蝦米也能發揮大功用。
台電強調，安全用電與復電同樣重要，部分建築因颱風牆面崩塌、電線外露、表箱破損等情況，未妥善修復，恐造成2次災害。民眾發現自家或附近建築的受電線路有受損情形，應洽請合格電器承裝業者協助修復內線，再聯繫服務區內台電人員安排安全送電，保障居家與社區用電安全。發現電線掉落、電桿傾斜或線路設備殘留等狀況，請勿靠近，並即刻通報1911客服專線，或由地方政府協助轉報。
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